Acı haberi MSB açıkladı! İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ACI HABER ŞEHİDİN AİLESİNE VERİLDİ

İdlib'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak şehit oldu. Şehidin Konak ilçesine bağlı Hasan Özdemir Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber verildi.

Haberi alan baba Cemil Ak (51) ve anne Nermin Ak (39) gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Konak Belediyesi ekipleri evin önünde taziye çadırı kurdu. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın bekar ve 1 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin amcası Erkan Ak, "Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

Ak'ın cenazesinin, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde, yarın öğle ezanında kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi. (AA-DHA)

