Acı olay! İstanbul'dan tatile gelip kamp kurdular! 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Olay, Akliman sahilinde meydana geldi. İstanbul’dan Sinop’a tatile gelen ve sahilde çadırda kalan Bekir M. (50) ve oğlu A.Y.M. , serinlemek için denize girdi.

BABA KURTULDU OĞLU KAYBOLDU

Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren baba Sinop Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarılırken, oğlu A.Y.M. ise gözden kayboldu.



Baba Bekir M. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, suda kaybolan oğlunu arama çalışmaları ise sürdürülüyor. (DHA)





