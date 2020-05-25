HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Acı olay yakınları inşaata gelince ortaya çıktı! Bekçi ölü bulundu

Acı olay yakınları inşaata gelince ortaya çıktı! Bekçi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu.

Acı olay yakınları inşaata gelince ortaya çıktı! Bekçi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kentsel dönüşüm inşaatında bekçilik yapan İ.B.'den (47) bir süredir haber alamayan yakınları, inşaata geldi. İ.B.'yi kulübesinde hareketsiz gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İ.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kulübede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.B.nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada

Bir ay sonra yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Bakın nedeni neymiş

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan manzara! Bakın nedeni neymiş

Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı

Selde mahsur kalan köylüler böyle kurtarıldı

'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler

'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler

Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' artık yeni normale göre olacak

İşte yeni normalin deniz kuralları! Artık plaja böyle gireceğiz

Geçen bayram 30 bin kişi ziyaret etmişti! O lunapark, bomboş kaldı

Bayramda 30 bin kişi ziyaret etmişti! O lunapark, bomboş kaldı

45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.