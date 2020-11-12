Acıbadem şimdi de dijital sağlık yönetim sistemi ihraç ediyor!

Grubun tüm hastanelerinde kullanılacak Cerebral Plus’ın kurulum ve bakım destek gelirleri ile birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde toplam gelirin 100 milyon Doları bulması bekleniyor. Özel sağlık hizmetleri sektöründe son 4 yıldır üst üste Türkiye sağlık hizmet ihracatçısı dalında birinci olan Acıbadem, şimdi de dijital sağlık yönetim teknolojisi ihracı ile Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam ediyor. Acıbadem Sağlık Grubu’nun 30 yıllık emeğinin ürünü olan ve hastanelerin tüm hizmetlerini yönetip takip eden, çok sayıda tıbbi uygulamayı barındıran “Cerebral Plus” global bir sağlık yönetim platformuna dönüştü. Türkiye’deki tüm Acıbadem Hastaneleri’nde ve Makedonya’daki hastanesinde kullanılan bu yazılım, hali hazırda Suudi Arabistan’daki bir kamu hastanesinde de kullanılmakta olup Acıbadem’in Bulgaristan ve Hollanda’daki hastanelerinde de kurulum çalışmaları devam etmektedir. Sağlık yönetimine getirdiği bütüncül yaklaşımı ile dünyanın en iyi dijital sağlık yönetim platformlarından biri olan Cerebral Plus en son versiyonu ile dünya sağlık sektörünün önde gelen oyuncularının dikkatini çekerken, yazılımın lisans kullanım hakkı 21 milyon USD karşılığında Singapur merkezli Parkway Pantai Limited’e (PPL) satıldı. Malezya, Singapur, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Brunei’de 50’den fazla hastanesi bulunan PPL, tüm hastane ve tıp merkezlerinde Cerebral Plus’ı kullanmayı hedefliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde kurulum ve bakım destek gelirleri ile birlikte toplam gelirin 100 milyon doları bulacağı öngörülüyor.

Bu proje kapsamında yazılımın kullanılması için Malezya’daki 17 hastanede kurulum çalışmalarına başlandı. Böylece dijital teknoloji alanındaki ilkleriyle Türkiye’de kendi sektöründe dönüşüme öncülük yapan Acıbadem, şimdi yurtdışında çok sayıdaki hastanenin de dijital dönüşümünü başlatmış oldu. Bugüne kadar, sunduğu sağlık hizmetlerinden gelir elde eden Grup, şimdi kendi ürettiği sağlık yönetim teknolojisi ile adını dünyaya duyurmaya ve sağlık teknolojilerinden de gelir elde etmeye devam ediyor. Özel sağlık hizmetleri sektöründe son 4 yıldır üst üste Türkiye sağlık hizmet ihracatçısı dalında birinci olan Acıbadem Sağlık Grubu, şimdi de dijital sağlık yönetim teknolojisi ihracı ile ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Acıbadem bugüne kadar, entegre dijital patoloji sistemi, dijital radyoloji, kağıtsız hizmet yapısı ve Astore markası altında ürettiği dijital ilaç yönetim cihazı ile sağlık teknolojisi alanında birçok ilke imza atmıştı. Şimdi ise ülkemizde hastane yönetim sistemi alanında öncü olan bu yazılımın dünyanın birçok ülkesinden talep görmesi bekleniyor.

Parkway Pantai Limited ile yapılan satış ve anlaşma aynı zamanda Cerebral Plus’ın global bir yazılım oyuncusu olması bakımından da büyük önem taşıyor. Cerebral Plus’ın çok sayıda dil olanağı sunması ve Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Uzak Asya gibi farklı coğrafyalarda kullanılması; genellikle Amerika merkezli global çözümler karşısında alternatif bir yeni jenerasyon ve entegre dijital platform seçeneği olma yolunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu süreç Türkiye merkezli bir yazılım platformunun IP (fikri mülkiyet) değerinin milyar dolar seviyelerini aşması yolunda da önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. CEREBRAL PLUS NE SAĞLIYOR? Cerebral Plus, Acıbadem Sağlık Grubu’nun sağlık hizmetlerindeki 30 yıllık bilgi birikiminden yola çıkarak kurduğu Acıbadem Teknoloji şirketinin bir ürünü ve bütüncül bir sağlık yönetim platformu. Cerebral Plus ile, tüm hizmetler entegre bir şekilde kayıt altına alınabiliyor, izlenebiliyor ve raporlanabiliyor. Bu sistem ile ameliyathaneden kliniklere, ilaç tedariğinden laboratuvara tüm medikal bölümlerin yanı sıra otelcilik, hastalara yönelik yeme- içme hizmetleri gibi, birbirinden farklı pek çok disiplinin sunduğu hizmetlerin, aynı anda ve entegre bir şekilde çalışması sağlanıyor. Ayrıca sistem, hastanın kendi takiplerini yapabilmesine ve kayıtlı sağlık bilgilerini karşılaştırması ve raporlamasına da olanak sunuyor.