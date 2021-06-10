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Açık cezaevleri izinleri ne zaman bitecek? Mahkûmların izni ne zaman biter?

10.06.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza Tevfik Evleri Müdürlüğü mahkum izinlerine ilişkin açıklama yaptı. Mahkumlar ve mahkum yakınları konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki açık cezaevleri izinleri ne zaman bitecek? Mahkûmların izni ne zaman biter? İşte ayrıntılar...

Açık cezaevleri izinleri ne zaman bitecek? Mahkûmların izni ne zaman biter?

"Açık cezaevleri izinleri ne zaman bitecek?" , "Mahkûmların izni ne zaman biter?" sorularının yanıtı mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Ceza Tevfik Evleri Müdürlüğü konuya ilişkin duyuru yayınladı. İşte ayrıntılar...

AÇIK CEZAEVLERİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK? MAHKUMLARI İZNİ NE ZAMAN BİTER?

Ceza Tevfik Evleri tarafından yayımlanan duyuruya göre mayıs ayında bitecek olan açık cezaevi izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada devam eden pandemi ve oluşturduğu risk nedeniyle izin sürelerinin 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay uzatılmasına karar verildiği ilgililere duyuruldu.

MAHKUMLAR 31 TEMMUZ'A KADAR İZİNLİ OLACAK

Mahkumların 31 Temmuz'a kadar izinli olacağı ifade edildi. 31 Mayıs 2021'de başlayan iki aylık iznin ardından ne tür karar alınacağı henüz belli değil. Söz konusu duruma ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınının sürmesi ve vaka sayılarının düşmemesi gibi durumlarda Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından, her seferinde 2 ayı geçmeyecek şekilde mahkumlara tanınan izin süresinin 2 kez uzatılabileceği bildirildi.

Açık cezaevleri izinleri ne zaman bitecek? Mahkûmların izni ne zaman biter?

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekilleri tarafından Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlanmış ve Meclis'e sunulmuştu. Söz konusu teklif kabul edildi.

Buna göre izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilme, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilme, inceleme, hükümlü ve tutukluları dinleyebilme hakkına sahip.

Tutukevlerinin işleyiş, önetim ve uygulamaları ile alakalı yetkililer tarafından hazırlanmış raporların örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı bitiren kararları arasında oluşabilecek farklılıklara çözüm bulunması ve söz konusu kararların kanuna uyumluluğunun gözden geçirilmesi için görevli ve yetkili olacak.

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