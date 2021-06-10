"Açık cezaevleri izinleri ne zaman bitecek?" , "Mahkûmların izni ne zaman biter?" sorularının yanıtı mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Ceza Tevfik Evleri Müdürlüğü konuya ilişkin duyuru yayınladı. İşte ayrıntılar...

AÇIK CEZAEVLERİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK? MAHKUMLARI İZNİ NE ZAMAN BİTER?

Ceza Tevfik Evleri tarafından yayımlanan duyuruya göre mayıs ayında bitecek olan açık cezaevi izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada devam eden pandemi ve oluşturduğu risk nedeniyle izin sürelerinin 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay uzatılmasına karar verildiği ilgililere duyuruldu.

MAHKUMLAR 31 TEMMUZ'A KADAR İZİNLİ OLACAK

Mahkumların 31 Temmuz'a kadar izinli olacağı ifade edildi. 31 Mayıs 2021'de başlayan iki aylık iznin ardından ne tür karar alınacağı henüz belli değil. Söz konusu duruma ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınının sürmesi ve vaka sayılarının düşmemesi gibi durumlarda Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından, her seferinde 2 ayı geçmeyecek şekilde mahkumlara tanınan izin süresinin 2 kez uzatılabileceği bildirildi.