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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ! Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

24.05.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık cezaevi izinleri kabine toplantısı sonrasında araştırılmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana uzatılan izinlerin son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olması beklenen konuyla ilgili olarak "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt bulmayı bekliyor. Konuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. İşte açık cezaevi izinlerine dair detaylar!

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ! Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Binlerce mahkumu ve mahkum yakınlarını ilgilendiren açık cezaevi izinleri gündeme geldi. Açık Kabine sonrası vatandaşların gözü kulağı cezaevi izinlerine çevrildi. İzinlerin son olarak 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı biliniyordu. İşte Açık cezaevi izinleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 31 MAYIS'TA BİTECEK Mİ?

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Ancak süre 31 Temmuz tarihine kadar yeniden uzatıldı.

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkum faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

AÇIK CEZAVİ İZİNLERİ! Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Ağustos 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Ağustos 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kabine toplantısı sonrası gelen açıklamaya göre izinler 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı.

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