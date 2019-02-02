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Açık havada kar yağışı altındaki güreşler büyük ilgi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:34 | Son Güncelleme

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Kenan Gör oldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nde, sporcuların soğuk hava ve kar yağışı altında yaptığı müsabakalar büyük ilgi gördü.

İlçenin Veliköy semtindeki alanda, Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Artvin, Sivas, Tokat, Erzurum, Rize, Ardahan, İzmit, İstanbul, Samsun illerinin yanı sıra Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan toplam 154 sporcu katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar, 12 sıklette gerçekleştirildi.

Finalde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen sporcu Kenan Gör, hemşehrisi Çağrı Çiğdem'i yenerek başpehlivan oldu.

Soğuk hava ve kar yağışı altında karla kaplı zeminde yapılan güreş müsabakalarında Artvin’den Kadir Dayanç (35 kilo) , Erzurum’dan Emirhan Kısa (40 kilo), Gürcistan'tan Darla Zalikyan (45 kilo), Artvin'den Kadem Öztürk (50 kilo), Artvin'den Orhan Aydın (55 kilo), Erzurum’dan Mehmet Çelik (60 kilo), Erzurum'dan Cihat Çakmak (65 kilo), Artvin'den Muhammet Ergedik (70 kilo), Erzurum'dan Bilal Çakmak (75 kilo), Erzurum'dan Ahmet Öksüz (80 kilo), Erzurum’dan Kasım Koran (85 kilo), Erzurum’da Adem Akbulut (90 kilo) birinciliği elde etti.

Olumsuz hava koşulları yüzünden sporcuların zorlandığı güreşlerde başpehlivana 4 bin lira olmak üzere, dereceye girenlere toplam 60 bin lira ödül dağıtıldı.

- Kar üstü karakucak güreşleri asırlardır yapılıyor

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, burada yaptığı konuşmada, karakucak güreşlerinin tarihçesinin, asırlar öncesine dayandığını söyledi.

Göktaş, "Bu kültürün bugünlere kadar yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de bu kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için üzerimize düşeni yapacağız. Bu tarz etkinlikler Cittaslow unvanına sahip ilçemiz için çok önemli." dedi.

Göktaş "Kar üstü karakucak güreşleri, uluslararası düzeyde, dünyada ve ülkemizde ilk ve tek olarak Şavşat Veliköy'de yapılmaktadır. Bu yılki güreşlerde Gürcistan, İran, Ukrayna ile Azerbaycan ve ülkemizin değişik illerinden 150'nin üzerinde sporcu ağırlıyoruz." diye konuştu.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise etkinliğin bölgenin Kırkpınar güreşleri olduğunu kaydetti.

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Artvin Karüstü Karakucak Güreşleri Şavşat

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