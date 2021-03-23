Açık lise şifremi unuttum | Açık lise şifresi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi öğrenci sistemine giriş yaptıktan sonra notlarınızı ve merak ettiğiniz diğer bilgileri öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda AÖL sisteminden yeni kayıt veya ilk kayıt işlemlerini de yapabilirsiniz. AÖL şifrenizi unuttuğunuz zaman izleyebileceğiniz birkaç yol bulunuyor.
Açık lise, açık liseye ilk kayıt yaptırdığınızda siteye giriş yapabilmeniz adına size bir geçici şifre verir. Bu şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra istediğiniz şifre ile değiştirebilirsiniz. Ancak bazı öğrenciler kendi koydukları şifreyi zaman içerisinde unutabiliyor. Bu durumda uygulanabilecek birkaç çözüm var.
AÖL şifrenizi unutursanız paniğe kapılmanıza gerek yok. Birçok öğrenci, AÖL giriş sayfasına girerken "şifremi unuttum" butonunu aramaktadır bu butonu kullanarak şifre değiştirme işleminiz yapabilirsiniz.
Açık lise şifrenizi unuttuktan sonra en kısa sürede şifreyi yenilemeniz gerekir. Açık Lise sistemi, AÖL'de okuyan öğrenciler için oldukça önemli bir sistemdir.
AÖL şifrenizi unuttuğunuz zaman şifrenizi yeniden almak için uygulayabileceğiniz üç çözüm yolu bulunmaktadır.
ÇÖZÜM - 1 : Açık Öğretim Lisesi kaydınızı yaptırdığınız okula giderek yeni bir şifre talebinde bulunabilirsiniz. Burada okul size yeni bir geçici şifre tanımlayacaktır. Bu şifreyi kullanarak sisteme girebilir, daha sonra şifrenizi yeniden değiştirebilirsiniz.
ÇÖZÜM - 2 : Telefonunuzu kullanarak ALO 147'yi arayabilir ve Açık Öğretim Lisesi şifrenizi unuttuğunuzu söyleyerek yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz. Böylece sistem üzerinden size geçici bir şifre tanımlanır ve sisteme giriş sağlayabilirsiniz.
ÇÖZÜM - 3 : AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI üzerinden "şifremi unuttum" butonuna tıklayarak şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz. Bu ekrana tıkladığınızda sizden istenilen bilgileri sisteme girmeniz şifrenizi yenilemeniz için yeterli olacaktır.
ALO 147, MEB'in çağrı merkezidir. Bu merkez, 7 gün 24 saat çalışmaktadır. İstediğiniz zaman arayıp yardım alabilirsiniz.
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