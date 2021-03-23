Açık lise şifremi unuttum | Açık lise şifresi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi öğrenci sistemine giriş yaptıktan sonra notlarınızı ve merak ettiğiniz diğer bilgileri öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda AÖL sisteminden yeni kayıt veya ilk kayıt işlemlerini de yapabilirsiniz. AÖL şifrenizi unuttuğunuz zaman izleyebileceğiniz birkaç yol bulunuyor.

AÇIK LİSE ŞİFREMİ UNUTTUM

Açık lise, açık liseye ilk kayıt yaptırdığınızda siteye giriş yapabilmeniz adına size bir geçici şifre verir. Bu şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra istediğiniz şifre ile değiştirebilirsiniz. Ancak bazı öğrenciler kendi koydukları şifreyi zaman içerisinde unutabiliyor. Bu durumda uygulanabilecek birkaç çözüm var.

AÖL şifrenizi unutursanız paniğe kapılmanıza gerek yok. Birçok öğrenci, AÖL giriş sayfasına girerken "şifremi unuttum" butonunu aramaktadır bu butonu kullanarak şifre değiştirme işleminiz yapabilirsiniz.

AÇIK LİSE ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Açık lise şifrenizi unuttuktan sonra en kısa sürede şifreyi yenilemeniz gerekir. Açık Lise sistemi, AÖL'de okuyan öğrenciler için oldukça önemli bir sistemdir.

AÖL şifrenizi unuttuğunuz zaman şifrenizi yeniden almak için uygulayabileceğiniz üç çözüm yolu bulunmaktadır.