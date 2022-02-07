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Açık Lise sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak?

07.02.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Lise sınavlarına ilişkin detaylar geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından netlik kazandı. Açık Lise öğrencileri sınavın ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu kapsamda Açık Lise sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte Açık Lise sınavları ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Açık Lise sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Sınav takviminin yayımlanmasının ardından -Açık Lise sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak? sorularının yanıtını merak eden öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi'ne ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla aktarıldı.

Açık Lise sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

AÖL sınavlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi; ikinci dönem sınavı Mart ayında e-Sınav olarak yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınavlarının ise Temmuz'da e-Sınav yöntemiyle yapılacağı kaydedildi.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

Açık Lise sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL sınavları ile ilgili yapılan açıklamaya göre; ikinci dönem sınavları, online olarak gerçekleştirilecek.

Açık Lise sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık'ta başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat'ta sona erecek.

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz. Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılacak.

Açık Lise sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

AÖL ders seçimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AÖLD ders seçme işlemlerinin başladığı ve 12 Şubat tarihinde sona ereceği belirtildi.

Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2022 KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 11 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

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AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
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AÖL
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