Açık öğretim lisesi öğrencilerine ek sınav hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile bu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı tanındı.
MEB tarafından yapılan açıklamada, açık öğretim, mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liseleri ile söz konusu liselerin yurt dışı programlarında 8 dönem ve üzerinde kayıtlı olanlar ile üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan açık öğretim öğrencilerine ek sınav hakkı tanındığı belirtildi. Buna göre, öğrenciler, 6-7 Ekim'de Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 il merkezinde üç oturum halinde yapılacak ek sınavlar için 18 Eylül'e kadar başvurabilecek.
Şartları taşıyan ve ek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvuru sürecinde sınav katılım ücreti 30 lirayı Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla ilgili banka hesaplarına yatıracak. Daha sonra açık öğretim okulları irtibat büroları aracılığıyla başvurularını tamamlayacak.
Ayrıca mesleki açık öğretim ve açık öğretim imam hatip liselerinde kayıtlı öğrencilerden, il ve ilçelerdeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri aracılığıyla yüz yüze eğitim meslek derslerini alan fakat dönem içerisinde başarısız olanlara da yüz yüze eğitim ile aldıkları meslek derslerinden ek sınav hakkı tanındı.
Yüz yüze eğitim meslek dersleri için ek sınava katılmak isteyen öğrenciler de yüz yüze eğitim aldıkları kurumlara 18 Eylül'e kadar başvurabilecek.
Yüz yüze eğitim meslek dersleri için ek sınavlar, 19-25 Eylül'de yüz yüze eğitim veren kurumlar tarafından yapılacak.
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