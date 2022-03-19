Açık yaraya hidrojen peroksit döktüğü anları videoya çekti!

NHS genel cerrahı ve sosyal medya yıldızı Dr. Karan Rajan, bir TikToker’ın yarasına hidrojen peroksit döktükten sonra acı içinde kıvrandığı görüntülerin üzerine insanları bunu yapmaması konusunda uyardı. Halk adıyla oksijenli su olan hidrojen peroksitin yaralar üzerinde kullanılması yaygındır.

TikTok’ta 30 milyondan fazla izlenen videoda, genç adam açık yarasına hidrojen peroksit döktükten sonra acı içinde kıvranıyor. Dr. Karan Rajan, videoya tepki göstererek bunun asla yapılmaması gerektiğini söyledi.

CİLT HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR

Dr. Rajan, "Bu hidrojen peroksite benziyor ve ah, bu adamın yaptığını yapmayın. Hidrojen peroksit kesikler, çizikler veya açık yaralarda kullanılmamalıdır. Evet, böcekleri öldürecek, aferin, aynı zamanda cilt hücrelerinizi de öldürecek. Cilt hücrelerine zarar verecek ve iyileşmenin gecikmesine neden olacak. Aynı zamanda cehennem azabı gibi acı yaşatacak." dedi.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Dr. Karan Rajan’ın paylaştığı video takipçilerini ikiye böldü. Birçoğu cilt hücrelerini öldüren uygulamayı yapmamanın daha iyi bir fikir olduğunu kabul etti. Diğerleri ise hidrojen peroksit kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Takipçilerinden biri "Maalesef 90'lardan önce büyüdüyseniz, ebeveynler, büyükanne ve büyükbabaların standart muamelesi buydu" yorumunu yaptı.



