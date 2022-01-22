Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı: Ter, ölü deri ve 2000'den fazla bakteri...

Vücudunuzun geri kalanı gibi, enfeksiyondan kaçınmak için göbek deliğini temiz tutmak çok önemlidir. Göbek deliğinizden beyaz, kahverengi veya sarı bir akıntı geliyorsa, enfeksiyon kapmış olabilirsiniz. Maruz kalınan birçok dış etken göbek deliğinde toplanarak enfeksiyona neden olabilir.

TikTok hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Dr. Karan Rajan, eşinin göbek deliğinde taş bulduğunu söyleyen kadına yanıt verdi. Eşinin göbek deliğini hiç temizlemediğini söyleyen kadın, zamanla eşinin göbek deliğinin acımaya başladığını söyledi.

İlerleyen günlerde eşinin göbek deliğini temizlemesine yardım ettiğini söyleyen kadın, temizledikçe bazı şeylerin çıktığını belirtti.

GÖBEK DELİĞİ TAŞI

Dr. Rajan, bunun göbek deliği taşı olarak bilindiğini söyleyerek, "Ter, ölü deri hücreleri, yağlar, giysi kumaşı, bakteri birikebilir. Düzenli olarak yıkanmazsa, birikenler sertleşerek bir omfalite, yani göbek deliği taşına dönüşebilir. Göbek taşları geniş bir renk yelpazesine sahiptir, genellikle siyahtır ancak açık kahverengi olabilir. Çoğu insan bunu fark etmez, ancak bölgede enfeksiyon oluşursa fark edebilir. Kötü hijyene sahip, göbek deliği çok derin olan, aşırı kilolu ve bölgede çok fazla kıl bulunan kişilerde oluşma olasılığı daha yüksektir." dedi.

GÖBEK DELİĞİ HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Daha önce yapılan araştırmada, göbek deliğinde kokuya ve enfeksiyona neden olabilecek binlerce bakterinin yaşadığını bulmuşlardı. 60 göbek deliğinin içeriğini inceleyen bir araştırma, toplamda 2.368 bakteri türü buldu. Bazı bakteri türlerinin bilim için yepyeni bir buluş olduğu bile düşünülüyor.

En yaygın bakteri türü miktarı 67 civarındaydı. Gönüllülerden birinin, daha önce yalnızca Japonya'da toprakta bulunan bir bakteriye ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Bunu daha da sıra dışı yapan şey, ülkeye hiç gitmemiş olması.

GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Göbek deliğinizden kötü koku gelmesini ve göbek deliğinizin enfeksiyon kapmasını istemiyorsanız iki şekilde hijyenini sağlayabilirsiniz.

TUZLU SUYLA TEMİZLİK

1 çay kaşığı yemek tuzunu 1 bardak sıcak suya ekleyerek bir solüsyon hazırlayın. Parmağınızı veya bir lif kullanarak göbek deliğinizin içini solüsyonla hafifçe ovalayın. Biraz bekledikten sonra bölgeyi durulayıp nazikçe kurutun. Göbek deliğinizden garip bir koku geliyorsa bu yöntem özellikle etkilidir.

ALKOLLE SİLME

Bir kulak çubuğunu alkole batırıp, göbek deliğinizi nazikçe silin. Göbek deliğiniz temizlenene kadar bu adımı tekrarlayıp bölgeyi durulayın ve kurutun. Düzenli bir şekilde göbek deliğinizi temizlemeye zaman ayırarak nahoş birikmelerden ve garip kokulardan kaçınabilirsiniz.

Tipik bir duş, göbek deliğinizdeki bakterilerin ve kirin etraflıca temizlenmesi için yeterli değildir. Göbek deliği temizliği haftada en az bir kere yapılmalıdır. Bu işlem, sadece 1-2 dakikanızı alacaktır. Bu yöntemlerle göbek deliğinizin tamamen temiz olduğundan emin olabilirsiniz.



