HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı: Ter, ölü deri ve 2000'den fazla bakteri...

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı: Ter, ölü deri ve 2000'den fazla bakteri...

22.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göbek delikleri vücudun en ilginç bölgelerinden biridir. Her insanda farklı şekilde olan göbek deliği temizliği hayati önem taşımaktadır. Giydiğimiz kıyafetlerden dökülen tozlar, biriken ter, ölü deri ve kanıtlanmış 2000’den fazla bakteriye ev sahipliği yapan göbek deliği hakkında az bilinen acı gerçekler.

Vücudunuzun geri kalanı gibi, enfeksiyondan kaçınmak için göbek deliğini temiz tutmak çok önemlidir. Göbek deliğinizden beyaz, kahverengi veya sarı bir akıntı geliyorsa, enfeksiyon kapmış olabilirsiniz. Maruz kalınan birçok dış etken göbek deliğinde toplanarak enfeksiyona neden olabilir.

Covid aşısının vücudumuzda yarattığı etki gözler önüne serildiCovid aşısının vücudumuzda yarattığı etki gözler önüne serildi

TikTok hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Dr. Karan Rajan, eşinin göbek deliğinde taş bulduğunu söyleyen kadına yanıt verdi. Eşinin göbek deliğini hiç temizlemediğini söyleyen kadın, zamanla eşinin göbek deliğinin acımaya başladığını söyledi.

asd

İlerleyen günlerde eşinin göbek deliğini temizlemesine yardım ettiğini söyleyen kadın, temizledikçe bazı şeylerin çıktığını belirtti.

GÖBEK DELİĞİ TAŞI

Dr. Rajan, bunun göbek deliği taşı olarak bilindiğini söyleyerek, "Ter, ölü deri hücreleri, yağlar, giysi kumaşı, bakteri birikebilir. Düzenli olarak yıkanmazsa, birikenler sertleşerek bir omfalite, yani göbek deliği taşına dönüşebilir. Göbek taşları geniş bir renk yelpazesine sahiptir, genellikle siyahtır ancak açık kahverengi olabilir. Çoğu insan bunu fark etmez, ancak bölgede enfeksiyon oluşursa fark edebilir. Kötü hijyene sahip, göbek deliği çok derin olan, aşırı kilolu ve bölgede çok fazla kıl bulunan kişilerde oluşma olasılığı daha yüksektir." dedi.

GÖBEK DELİĞİ HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Daha önce yapılan araştırmada, göbek deliğinde kokuya ve enfeksiyona neden olabilecek binlerce bakterinin yaşadığını bulmuşlardı. 60 göbek deliğinin içeriğini inceleyen bir araştırma, toplamda 2.368 bakteri türü buldu. Bazı bakteri türlerinin bilim için yepyeni bir buluş olduğu bile düşünülüyor.

iStock-155386910

En yaygın bakteri türü miktarı 67 civarındaydı. Gönüllülerden birinin, daha önce yalnızca Japonya'da toprakta bulunan bir bakteriye ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Bunu daha da sıra dışı yapan şey, ülkeye hiç gitmemiş olması.

GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Göbek deliğinizden kötü koku gelmesini ve göbek deliğinizin enfeksiyon kapmasını istemiyorsanız iki şekilde hijyenini sağlayabilirsiniz.

Omicron varyantına karşı en iyi koruma! Bilimsel olarak kanıtlandıOmicron varyantına karşı en iyi koruma! Bilimsel olarak kanıtlandı

TUZLU SUYLA TEMİZLİK

1 çay kaşığı yemek tuzunu 1 bardak sıcak suya ekleyerek bir solüsyon hazırlayın. Parmağınızı veya bir lif kullanarak göbek deliğinizin içini solüsyonla hafifçe ovalayın. Biraz bekledikten sonra bölgeyi durulayıp nazikçe kurutun. Göbek deliğinizden garip bir koku geliyorsa bu yöntem özellikle etkilidir.

ALKOLLE SİLME

Bir kulak çubuğunu alkole batırıp, göbek deliğinizi nazikçe silin. Göbek deliğiniz temizlenene kadar bu adımı tekrarlayıp bölgeyi durulayın ve kurutun. Düzenli bir şekilde göbek deliğinizi temizlemeye zaman ayırarak nahoş birikmelerden ve garip kokulardan kaçınabilirsiniz.

Görülme sıklığı 3 kat arttı: Omicron’un belirtileri arasında ilk sıralarda! Doğal yöntemlerle kurtulunGörülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Tipik bir duş, göbek deliğinizdeki bakterilerin ve kirin etraflıca temizlenmesi için yeterli değildir. Göbek deliği temizliği haftada en az bir kere yapılmalıdır. Bu işlem, sadece 1-2 dakikanızı alacaktır. Bu yöntemlerle göbek deliğinizin tamamen temiz olduğundan emin olabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Anne babaların korkulu rüyası! Kaçınmanız gereken 5 önemli hataAnne babaların korkulu rüyası! Kaçınmanız gereken 5 önemli hata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.