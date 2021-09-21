Açıklanamayan kısırlık nedir? Hamilelik şansını artırmak için ne yapmalı?

Bir yıl veya daha uzun süre hamile kalmaya çalıştıysanız ve doktorunuz tüplerde belirgin bir sorun bulamadıysa, 'açıklanamayan kısırlık' dediğimiz duruma sahip olabilirsiniz. Bu hamile kalmayacağınız anlamına gelmemektedir. Bu durumdaki binlerce insanı izleyen araştırmalar, birçoğunun doğal olarak veya doğurganlık tedavisi yardımıyla sağlıklı bebeklere sahip olmaya devam ettiğini bulmuştur.

Açıklanamayan kısırlık teşhisi çiftler için moral bozucu bir tanıdır. Aynı zamanda oldukça da yaygındır. Yaklaşık dört doğurganlık sorunu yaşayan çiftten birinde görülen bir durumdur. Ancak açıklanamayan kısırlık, başka seçeneğiniz olmadığı anlamına gelmez.

Aslında, yaşınıza ve ne kadar süredir denediğinize bağlı olarak, kendi başınıza hamile kalma ihtimaliniz çoğu kısırlık teşhisinden daha yüksek olabilir. Yaşları 28 ile 36 arasında değişen, infertilitesi olan 1.300'den fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırma, hiç doğurganlık tedavisi görmemiş olanların %43'ünün sonunda gebe kaldığını ve doğum yaptığını ortaya koydu.

KISIRLIĞINIZ GERÇEKTEN AÇIKLANAMIYOR MU?

Açıklanamayan infertilite, ancak hem erkek hem de kadın partnerin tam ve eksiksiz bir doğurganlık değerlendirmesi yapıldıktan sonra gerçekten teşhis edilebilir. Uterusa ait doğurganlık sorunları histereskopi ile değerlendirilir. Yumurtlama sorunun olmaması gerekiyor. Fallop tüpleriniz açık ve sağlıklı olması gerekiyor. Bu işlem için de HSG ile değerlendirmesi yapılması gerekir. Yumurtalık rezervlerinin iyi olması gerekir. Bunun içinde kan tahlili ve antral folikül sayımı yapılmaktadır. Erkeğin semen analizinin normal (toplam sayı, sperm hareketi ve sperm şekli dahil) olması gerekiyor.

Yukarıdakilerden herhangi biri değerlendirilmediyse, açıklanamayan infertilite teşhisi erken olabilir. Bazı durumlarda endometriozisi ekarte etmek için laparoskopi de gerekli olabilir. Endometriozis, kan çalışması veya ultrason ile teşhis edilemez. Bununla birlikte, ağrılı dönemler yaşamıyorsanız, doktorunuz cerrahi laparoskopi riskini teşhis etmeye değer görmeyebilir.

Kısacası açıklanamayan kısırlıkta yumurta var, spermler iyi durumda, tüpler açık, rahim normal ama çift hala hamile kalmıyordur.

HAMİLELİK ŞANSINIZI NASIL ARTTIRABİLİRSİNİZ?

Her ay hamile kalmak için fırsat pencereniz küçüktür. Hamilelik ancak yumurtlamadan önceki üç gün içinde veya yumurtlama gününde cinsel ilişkiye girmeniz ile mümkündür. Bu hesap, yumurtlama olasılığınız olduğunda değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Mümkün olduğunca sağlıklı olmalısınız. Bazı yaşam tarzı faktörleri hamile kalma şansınızı ve bebeğinizin sağlığını etkileyebilir. Örneğin sağlıklı kilo aralığında olun. Sağlıklı ve besleyici bir diyet yapın ve düzenli olarak egzersiz yapın. Kadınlar folat ve iyot takviyesi alabilir. Alkolden kaçının. İş ve ev ortamlarında toksik kimyasallarla temastan kaçının. Bir enfeksiyon veya başka bir iltihaptan şüpheleniyorsanız bir doktora görünün. Gebelik öncesi sağlık kontrolü yaptırın. Tüm kadınların bebek sahibi olmayı denemeden önce sağlık kontrolüne gitmeleri önemlidir.

Tüm bunlara rağmen hamile kalamıyorsanız. Bir kadın doğum uzmanından üremeye yardımcı olacak destek tedavisi alabilirsiniz. Aşılama tekniğinden tüp bebek tedavisine kadar üremeye yardımcı çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

