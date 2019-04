Açıköğretim Fakültesi büro temsilcileri buluştu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından büro personelleri ile birlikte düzenlenen ve geleneksek hale gelen “Büro Buluşması” toplantısı yapıldı.

Toplantılar, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi. Buluşmaya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. C. Hakan Kağnıcıoğlu’nun yanı sıra, 81 ilden Açıköğretim Fakültesi büro temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

“Yaptığımız işlerin tüm ülkeye anlatılması gerekiyor”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Dünya dijital bir dönüşümün içerisine girdi. Dolayısıyla Üniversitemizin Açıköğretim Sistemi de bir dönüşüm içerisinde. Zamanında mektup, televizyon derken artık dijital platforma geçiş yapıyoruz. Bu dönüşümün içerisindeki ana hatlar ise sizlersiniz. Dönüşümün 80 milyon üzerindeki ve yurt dışındaki yansımaları sizler olacaksınız. Çünkü bu dönüşümü, insanlara anlatmamız gerektiği için sizlere büyük görevler düşüyor. Bu iş yalnızca merkezde materyal ve ders içeriği üretmek ile olmuyor. Bizim kurum olarak dijital çağda yaptığımız yeniliklerin tüm ülkeye anlatılması gerekiyor. Bu da sizlerin vasıtasıyla yapılabilecek bir şey. Dijital dünyayı içerisinde yasa dışı iş yapanından kasabına, ayakkabıcısına kadar herkesin dükkânı olduğu bir kasabaya benzetebiliriz. Yaşadığımız bu dünyada herkes kendine yer edinmeye başlamış durumda. Ancak baktığımızda bu kasabada bir tek eğitim alanında yer yok. Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir kurumu olarak hem de personel kalitesi ve sayısındaki yoğunluk olarak bu dijital kasabada eğitim binasını tek inşa edecek birimiz. Bu bir devlet politikasıdır; kurum politikası değildir. Bu sebeple dijital sahaya inmek zorundayız” dedi.

“Yeni nesil çocuklar ellerindeki mobil cihazlar vasıtasıyla bütün kitabi bilgilere ulaşabilir hale geldi” diyen Rektör Çomaklı konuşmasının devamında ise şu konulara değindi:

“Örneğin öğrencilerimiz bulunduğumuz bu dijital kasabada istedikleri her bilgiye ulaşabiliyorlar. Bunun aynı zamanda tehlikeli bir tarafı da var. Biz devlet politikası olarak bu kasabada eğitim binasını inşa etmezsek 10 sene sonra ne çocuklarımız ne de torunlarımız bizim kontrolümüzde olabilir. Bundan kaçış yok, televizyonun hükmü bitme noktasına gelmiş durumda. Eğer biz dijital alanda tutunursak ilkleri yaşatmaya devam edebiliriz. Sonuç olarak bizi diğer üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli noktamız bürolarımızın olmasıdır. Dönüşümümüzü halka iyi açıklayabilmek için, bu dönüşümü iyi kavramanız gerekiyor.”

“Dünyadaki en iyi olma hedefimizi her zaman koruyacağız”

Toplantının bir diğer açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ise “Bugün kurum olarak dijitalleşme yolunda çok önemli adımlar atmış bulunuyoruz. Farklı bir dünyada farklı bir kulvara doğru gidiyoruz ve buna direnmenin hiçbir anlamı yok. Dünyada artık değişim boyutundan da öte, çok kısa sürelerde teknolojik anlamda devrimler yaşanabiliyor. Bu devrimler doğrultusunda değişime ayak uydurmak zorundayız. Dijital dünyanın tehdidi ona ayak uyduramayanların çabuk kaybolmasıdır. Bu bağlamda bizi ileriye götürecek ve daha mutlu olmamıza katkı sağlayacak şey bir aile bütünlüğü içerisinde çalışmak olacağını düşünüyorum. Uzun bir yolculuk olan dijital yolculuğu hep beraber yapacağız ve dünyadaki en iyi olma hedefimizi her zaman koruyacağız” şeklinde konuştu.

“Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar geniş bir coğrafyada hizmet etmeye devam edeceğiz”

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, “Göreve başladığımızdan beri sizinle yaptığımız toplantılarda bizlere çok önemli veriler sunuyorsunuz. Sistemde yapılan iyileştirmeler için sizlerin vermiş olduğu bilgiler bizim için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Biz dünya üniversitesi olarak, açıköğretim alanında dünyada çok önemli bir noktada olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bu alanda yapacağımız hizmetin gelişmeye başlaması ile birlikte, dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar geniş bir coğrafyada hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Prof. Dr. Güney, konuşmasının devamında büro personelleri ile birlikte 2018 yılına ait istatistiksel veriler üzerine bir sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından “Hizmet Kalitesi Ödül Töreni”, “Tanıtım Performans Ödül Töreni” ve “AOS Destek Sistemi Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Büro personellerine ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ve İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. C. Hakan Kağnıcıoğlu tarafından takdim edildi.

Hizmet Kalitesi Ödül Töreni’nde büyük ölçekli bürolarda birinciliği AÖF Sakarya Bürosu, orta ölçekli bürolarda AÖF Elazığ Bürosu ve küçük ölçekli bürolarda ise AÖF Bingöl Bürosu kazandı. Tanıtım Performans Ödül Töreni’nde birinciliği AÖF İzmir Konak Bürosu, ikinciliği AÖF Ankara Aydınlıkevler Bürosu ve üçüncülüğü AÖF Ankara Cebeci Bürosu kazandı.

AOS Destek Sistemi Ödül Töreni’nde ise kazananlar AÖF Edirne Bürosu’ndan Adnan Topçu, AÖF Kars Bürosu’ndan Ahmet Karageçi, AÖF İstanbul Ataköy Bürosu’ndan Belma Yeter Baltalı, AÖF Sinop Bürosu’ndan Celalettin Erken Cankur, AÖF Malatya Bürosu’ndan Bihter Kurt ve AÖF İzmir Bornova Bürosu’ndan Çağlar Koçak oldu. Aynı zamanda AÖF Sinop Bürosundan Celalettin Erken Cankur sosyal medyada göstermiş olduğu desteklerden ötürü Teşekkür Belgesi’ne layık görüldü.

Toplantının ilk oturumu “2. AÖF Uluslararası Fotoğraf Yarışması ve Sergi Açılışı”nın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. AÖF Geleneksel Büro Buluşmalarının ikinci oturumunda ise Açıköğretim Sistemi ve bürolarda yaşanılan gelişmeler ile ilgili bilgiler verildi.

AOS destek sorunları konuşuldu

AÖF Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş, AOS Destek ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Gümüş, AOS destek uygulamasında çalışanların ve öğrencilerin karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözümleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları anlatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat, Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile ilgili detayları aktardı. Doç. Dr. Fırat ayrıca; detaylı sınav organizasyonları, sınav süreci, sınav otomasyonu, sınav evrakları ve büro personelinin dikkat edeceği konular hakkında açıklamalarda bulundu.

"e-Sertifika ve AKADEMA" sunumu

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Koçdar ise katılımcılara e-Sertifika ve AKADEMA konularının işleyişi ve detayları hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Koçdar konuşmasının devamında, AKADEMA ve e-Sertifika programlarından kimlerin faydalanabileceği, programların içeriğinde neler bulunduğu, öğrencilerin bu programlardan nasıl faydalanmaları gerektiği konularında da açıklamalar yaptı.

Buluşma kapsamında “Kahoot” yarışması yapıldı

Geleneksel olarak büro buluşmalarında, Açıköğretim Sistemi’ni daha iyi tanıtmak amacıyla yapılan yazılı sınav, Kahoot adlı internet uygulamasıyla dijital ortama aktarıldı. Bu kez mobil yarışma şeklinde yapılan sınava çok sayıda büro çalışanı katıldı. Dereceye giren yarışmacılar hediyelerini AÖF Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş’ün elinden aldı. Mobil yarışma ve ödül töreninin ardından Açıköğretim Fakültesi birimleri gezildi ve tanıtımları yapıldı.

AKM’de AÖF büro yöneticileri ve yardımcıları toplantısı

Sunumların ardından AÖF büro yöneticileri ve yardımcıları arasında toplantı gerçekleştirildi. Yalnızca AÖF büro çalışanlarının katıldığı toplantıda AOS Destek Sınavı, yabancı öğrencilerle iletişim, onur belgeleri, Açıköğretim öğrenci kartları vb. konular hakkında konuşuldu. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Toplantının ikinci gününde de soru-cevap platformu gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Büroları Buluşması toplantısı 28 Nisan Pazar günü de devam etti. Toplantı öncesi AKM giriş katında Açıköğretim Sistemi Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğraflar sergilendi.

Etkinliğin ikinci gününde Türkiye’nin her yerinden gelen büro çalışanları ile Açıköğretim Fakültesi yöneticileri arasında soru-cevap platformu gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi AKM’de gerçekleşen platformda AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Fırat ve Doç. Dr. Serpil Koçdar, AÖF Merkez Büro Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş, Anadolu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Akın ve büro yöneticileri yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı.

Toplantıda, Açıköğretim Sistemi yöneticileri ve büro personelleri tarafından karşılıklı olarak dile getirilen soru, görüş ve öneriler ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Platform, Eskişehir gezisinin ardından son buldu.



PARTNER Bel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin