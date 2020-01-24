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Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz. Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, açık ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan AÜ Açıköğretim Sistemi tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2019-2020 güz dönemi final sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandığı kaydedildi.

Gün boyu sosyal medya hesaplarından sınav sonuçlarının açıklanacağına dair ipuçları veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, müjdeli haberi sınava giren öğrencilerle paylaştı.

Açıklamada, BAUM'un geliştirdiği yerli ve milli yazılım ile toplam 1 milyon 48 bin 985 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları kısa sürede değerlendirildi. 5 günlük sürede 5 milyon 731 bin 74 sınav kağıdının okunarak sisteme harf notları ile birlikte girildiği kaydedildi.

- "Kendi rekorumuzu kırdık"

Rektör Çomaklı, sosyal medya Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 5 milyonun üzerinde kağıdın okunarak sisteme girildiği müjdesini vererek, geçtiğimiz aralık ayında yapılan ara sınavlardan daha kısa sürede, daha fazla kağıdın okunduğunu açıkladı.

Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personellere minnettar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz. Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz. Açıköğretim Sisteminde dünyanın ilk sırasında yer alan Anadolu Üniversitesi rakipsiz yola devam ediyor. Sonuçlar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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