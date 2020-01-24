ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, açık ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan AÜ Açıköğretim Sistemi tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2019-2020 güz dönemi final sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandığı kaydedildi.

Gün boyu sosyal medya hesaplarından sınav sonuçlarının açıklanacağına dair ipuçları veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, müjdeli haberi sınava giren öğrencilerle paylaştı.

Açıklamada, BAUM'un geliştirdiği yerli ve milli yazılım ile toplam 1 milyon 48 bin 985 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları kısa sürede değerlendirildi. 5 günlük sürede 5 milyon 731 bin 74 sınav kağıdının okunarak sisteme harf notları ile birlikte girildiği kaydedildi.

- "Kendi rekorumuzu kırdık"

Rektör Çomaklı, sosyal medya Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 5 milyonun üzerinde kağıdın okunarak sisteme girildiği müjdesini vererek, geçtiğimiz aralık ayında yapılan ara sınavlardan daha kısa sürede, daha fazla kağıdın okunduğunu açıkladı.