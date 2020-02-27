Acil Durum Butonu’nu 1 milyon kişi indirdi

Aralık 2019’dan bu yana Acil Durum Butonu’nu devreye alan kullanıcılar, 1 milyon yakınını BiP üzerinden “Acil Durumda Ulaşılacak Kişi” olarak belirleyerek önlemini aldı.

ACİL DURUM BUTONU HAYAT KURTARACAK

Acil Durum Butonu’nun hizmete girdiği Aralık 2019 tarihinden bu yana sisteme Acil Durumlarda ulaşılacak. kişi olarak yakınlarını kaydeden kullanıcılar, bu özellik sayesinde tek tuşla acil servislerle iletişim kurmanın yanı sıra, seçilen 10 kişilik listeye de durum ve konum bilgilerini hem BiP mesajı hem de SMS mesajı olarak ücretsiz gönderme imkânına kavuştu. Yeni teknolojik imkanların devreye girmesiyle birlikte Acil Durum Butonu kısa bir süre sonra internet erişimi olmadan da çalışacak.

DEPREM SONRASI SESLİ İLETİŞİM DEĞİL İNTERNET İLETİŞİMİ

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “Turkcell olarak, vatandaşlarımızın afet durumlarında sevdikleriyle iletişimde kalabilmeleri için her geçen gün yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Acil durumlar ve doğal afetler sonrasında veri iletişimi de büyük önem taşıyor. Kullanıcılarımıza her depremden sonra sesli iletişim yerine internet üzerinden iletişim kurmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz BiP Acil Yardım Butonu sayesinde, tüm operatör kullanıcıları acil durumlarda ulaşmak istedikleri kişilere ‘Güvendeyim’ ve ‘Acil Durum Bildir’ seçenekleri ile nasıl olduklarını, konumları ile birlikte hem SMS hem de BiP mesajı olarak ücretsiz gönderebiliyor. Ayrıca 112 Acil, 155 Polis gibi acil yardım numaralarına tek tuşla ulaşabiliyor. Yeni teknolojiler ile birlikte bu uygulamamızı daha da geliştirerek kesintisiz iletişim sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.