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Acil tıp teknisyeni, süt annelik yapmıştı! Yoğun bakıma alınan Nisa bebeğin annesiyle ilgili yeni detay

05.04.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, boş araziye terk edilmiş bir bebeği bulduktan sonra süt annelik yapması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Durmaz'ın davranışı gönülleri fethederken, Nisa Mihriban ismi verilen bebeğin sağlık durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay sonrası gözaltına biyolojik anneyle ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı...

Acil tıp teknisyeni, süt annelik yapmıştı! Yoğun bakıma alınan Nisa bebeğin annesiyle ilgili yeni detay

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Türkiye'nin kalbini kazanan Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin bebeği bırakmasının ardından yaptığı ise mide bulandırdı...

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

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POLİS, ANNEYİ BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

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BEBEĞİ BIRAKIP FUHUŞ YAPMAYA GİTMİŞ

Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Pendik
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