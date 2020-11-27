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Açılır tavana gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

27.11.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Açılır tavana gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir araçta yapılan aramada açılır tavan bölmesine gizlenmiş şekilde bonzai ve metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada şüpheli bir aracı durdurdu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir araçta yapılan aramada açılır tavan bölmesine gizlenmiş şekilde bonzai ve metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik ekipleri, araçta bulunan 1’i kadın 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Kadın şüphelinin üzerinde yapılan aramada 27,87 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik ekipleri, bu durum üzerine araçta detaylı inceleme başlattı. Aracın her bir noktasını didik didik arayan narkotik ekipleri, açılır tavan döşemesine zulalanmış şekilde 21 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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