Açılmasına sayılı günler kaldı! Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin son durumunu paylaştı

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defnet Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 49. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi. Açılmasına 11 gün kalan 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alacak.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı." dedi.

60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı. pic.twitter.com/hnHwxCR6T7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2023



