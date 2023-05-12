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  4. Açılmasına sayılı günler kaldı! Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin son durumunu paylaştı

Açılmasına sayılı günler kaldı! Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin son durumunu paylaştı

12.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, yapımına başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor. Açılmasına 11 gün kalan 300 yataklı hastanede 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alacak. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hastanenin son durumunu paylaştı.

Açılmasına sayılı günler kaldı! Bakan Koca Defne Devlet Hastanesi'nin son durumunu paylaştı

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defnet Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 49. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi. Açılmasına 11 gün kalan 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alacak.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı." dedi.


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Hatay Defne Fahrettin Koca

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