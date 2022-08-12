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Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

12.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık, genetik faktörlerin yanı sıra genellikle yanlış beslenme ve yaşam tarzı yüzünden ortaya çıkan bir sindirim problemidir. Kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun süreli kabızlık durumları için mutlaka bir doktorla görüşülmeli. Kabızlık durumu ortaya çıktığında dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Uzmanların önerdiği bu yollarla kabızlık şikayetinden kurtulabilirsiniz.

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Kabızlık olarak bilinen konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucunda dışkılamada zorluğun oluşumudur. Haftada 3 veya daha az kez dışkılamadır. Dışkının ağırlığı ve hacminde azalma görülür. Kabızlık durumunda, karın bölgesinde şişkinlik, gaz problemi, kramp, dışkılamada zorlanma ve karın ağrısı gibi problemler yaşanır. Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

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KABIZLIKTAN KURTULMANIN 12 YOLU!

  • Sabahları güne ılık su ile başlayın. Su tüketimine özen gösterin. Kilo başına en az 30 ml su tüketin.
  • Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketmeye özen gösterin. Yemek olarak tüketebilir veya haşlayıp salatalarınıza ilave edebilirsiniz. İçerdikleri yüksek liften dolayı tuvalete çıkmanıza yardımcı olacaktır.
  • Lif içeriği yüksek besinleri beslenmenizde tercih edin. Tam tahıl içeren besinlerle tanışın. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin.
  • Elma, şeftali, çilek, ananas, armut, brokoli, enginar gibi yüksek miktarda lif içeren meyve ve sebzeleri tüketin.
  • Ana öğünlerinizde mutlaka 1 kase salataya yer verin. Salatanızı bol yeşilliklerle hazırlayın. Ayrıca 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz.
  • Yeterli miktarda magnezyum kaynaklarını tükettiğinizden emin olun. Kakao, kabak çekirdeği, avokado, yağlı tohumlar, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler bolca magnezyum içerir.
  • Ara öğünlerinizde veya salatalarınızda kuru meyvelere yer verin.
  • Keten tohumundan destek alın. Yoğurt veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.
  • Turşu ve sirke gibi iyi bakterilerin bulunduğu fermente besinlere günlük hayatınızda yer verin. Salatalarınıza ya da içtiğiniz sulara sirke ilavesinde bulunabilirsiniz.
  • Günde 1 avuç kuru yemiş tüketin.
  • Geceden 1 litre ılık suya 2 adet kuru kayısı ve 2 adet kuru erik koyarak bekletin. Ertesi gün ise hazırladığınız suyu tüketmek size iyi gelecektir.
  • Düzenli olarak egzersiz yapın. Bağırsaklarınızın canlanmasına katkı sağlayacaktır.
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