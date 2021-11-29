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Açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan köpeğe annelik yapan kedi: Maya

29.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde Maya isimli kedi, doğum yaptıktan sonra, açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulunan yavru köpeği sahiplendi. Yavruyu emzirerek hayatta kalmasını sağlayan Maya, kedilerin yanı sıra ölümün kıyısından dönen köpeğe de annelik yapmaya başladı. Maya için; "Şefkatiyle içimizi ısıttı" diyen Fevzi Aldemir, Maya ile yavru köpeğin birbirlerine sarılarak uyuduğunu söyledi.

Açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan köpeğe annelik yapan kedi: Maya

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Aldemir, sokakta gördüğü yavru köpeğin annesini bulamayınca evine götürdü. Aldemir, yavru köpeği evinde yeni doğum yapan kedisi Maya'nın yanına bıraktı. Maya, 4 yavrusu gibi minik köpeği de emzirdi. Fevzi Aldemir, o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

"BİRBİRLERİNE SARILIP UYUYORLAR"

Anne kedinin yavru köpeğe annelik yaptığını belirten Fevzi Aldemir, şunları söyledi:

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"Anne kedimiz Maya, kendi yavrularına ve sahipsiz köpeğe annelik ediyor. Maya'yı çok seviyorduk, şimdi bu davranışıyla, şefkatiyle içimizi ısıttı. Çünkü günümüzde maalesef cami önüne, apartman kapısı ve çöp konteynerine ya da farklı kapı önlerine bebekler bırakılıyor. Maya ise yavru köpekle birbirine sarılıp uyuyor. Bu duygulandıran ve düşündüren görüntüler karşısında ne söylemek gerekiyor."

İHA

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