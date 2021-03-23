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Adada mahsur kalan 36 kaçak mülteci kurtarıldı

23.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 36 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot arıza yaptı.

Adada mahsur kalan 36 kaçak mülteci kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 36 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot arıza yaptı. Yakında bulunan Pınar adasına çıkan kaçaklar Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Midilli’ye gitmeye çalışan 36 mültecinin bulunduğu lastik botun motor arızası sebebiyle Pınar adasına çıktıkları ve burada mahsur kaldıkları istihbaratı aldı. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak, adada mahsur kalan 36 kaçak göçmeni kurtardı
Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, giyecek ve tıbbî malzeme gibi desteklerde bulunuldu.

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