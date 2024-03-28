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Adalar canlı seçim sonuçları! Adalar'da seçimi kim önde: Uğur Sina Şen mı Ali Ercan Akpolat?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.03.2024 11:09
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Türkiye sandık başında! Bir süredir devam seçim maratonu 31 Mart tarihinin gelmesiyle birlikte bugün sonlanıyor. İstanbul'un en çok merak edilen ilçelerinden biri olan Adalar'da seçim sonuçları takip ediliyor. Adalar seçim sonuçlarında ipi AK Parti adayı Uğur Sina Şen mi yoksa CHP adayı Ali Ercan Akpolat mı göğüsleyecek?

Adalar canlı seçim sonuçları! Adalar'da seçimi kim önde: Uğur Sina Şen mı Ali Ercan Akpolat?

Seçim günü geldi çattı. Bir süredir devam eden seçim çalışmaları artık tamamlandı. Halk iradesini ortaya koymak için sandık başına gitti. Adalar'da yaşayan vatandaşlar da seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. AK Parti'nin adayı Uğur Sina Şen ile CHP'nin adayı Ali Ercan Akpolat arasında geçmesi beklenen seçim sonuçları bugün belli olacak.

Seçim sonuçlarını öğrenmemize artık sayılı saatler kala Adalar'da iki isim ön plana çıkıyor. 2019 yılında yapılan seçimlerde yarışı yüzde 44,10'luk oy oranıyla önde tamamlayan Erdem Gül'ün yerine bu seçimde CHP, Ali Ercan Akpolat'ı aday gösterdi. Akpolat'ın en güçlü rakibi olarak karşısında AK Parti'nin adayı Uğur Sina Şen yer alıyor.

Adalar seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

CHP'NİN ADAYI ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

CHP Adalar adayı Ali Ercan Akpolat, 2 Temmuz 1969 yılında Büyükada'da dünyaya geldi. Büyükada'da otel işletmeciliği yapmaktadır. Profesyonel balıkçı olan Ali Ercan Akpolat, 3 Yıldız Usta Balıkadam lisansına sahip. Türkiye'nin ilk deniz mercan naklini gerçekleştirecek ekipte bulunması ve birçok su altı organizasyonuna katılması, hem ulusal hem de uluslararası medyanın dikkatini çekti.

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AK PARTİ'NİN ADAYI UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?

AK Parti'nin Adalar adayı Uğur Sina Şen, 1966 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Şu anda sahibi olduğu şirkette ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

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