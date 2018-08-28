Adalar'ın eski belediye başkanına saldırı

İstanbul'da eski Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, önceki akşam 21:45 sıralarında Kınalıada'da bayram ziyaretinden dönerken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.
Sabah Gazetesi'nden Furkan Kara'nın haberine göre, darp edilen Farsakoğlu kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan Farsakoğlu'nun burnu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu hastanede müşahede altına alındı. Farsakoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışması sürüyor. Farsakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başımdan aldığım darbe sonucu oluşan hafif çaplı beyin kanaması ve kaburgamdaki kırık yüzünden müşahede altında tutuluyorum" dedi.
Mevcut başkan Atilla Aytaç ise mesajında "Adalar'da kamu hizmeti verilmesine sürekli engelleme girişiminde bulunan ve Ada huzurunu bozmaya çalışan ailelerden biri tarafından saldırıda bulunulmuştur" ifadesini kullandı.
Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar
Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı
Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan getirdiği kurbanlıklarda şarbon çıktı
Pistlerin en fit koşucusuydu, şimdiki haline kimse inanamıyor!
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Fransa'dan ilginç yorum: Erdoğan'ın Türkiyesi Kemal'in Türkiyesi değil
Halk TV'de şoke eden İsmail Dükel gelişmesi! Twitter hesabından duyurdu...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı
Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum