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Adalar'ın eski belediye başkanına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da eski Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, Kınalıada'da saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Farsakoğlu'nun burnu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu hastanede müşahede altına alındı.

Adalar'ın eski belediye başkanına saldırı

İstanbul'da eski Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, önceki akşam 21:45 sıralarında Kınalıada'da bayram ziyaretinden dönerken kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Sabah Gazetesi'nden Furkan Kara'nın haberine göre, darp edilen Farsakoğlu kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan Farsakoğlu'nun burnu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu hastanede müşahede altına alındı. Farsakoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışması sürüyor. Farsakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başımdan aldığım darbe sonucu oluşan hafif çaplı beyin kanaması ve kaburgamdaki kırık yüzünden müşahede altında tutuluyorum" dedi.

Mevcut başkan Atilla Aytaç ise mesajında "Adalar'da kamu hizmeti verilmesine sürekli engelleme girişiminde bulunan ve Ada huzurunu bozmaya çalışan ailelerden biri tarafından saldırıda bulunulmuştur" ifadesini kullandı.


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