HABER

Adalar Ulaşım Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Çalıştay kapsamında "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ile "Turizm ve Rekreasyon" konuları, tarafların katılımıyla grup çalışmasında ele alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesince Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Adalar'daki ulaşım sorunlarının ele alındığı çalıştaya faytoncular, Adalar halkı, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler, kanaat önderleri ve ilgili diğer tüm kurumlar katıldı.

Açılışın ardından "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ile "Turizm ve Rekreasyon" konuları, tarafların katılımıyla grup çalışmalarında ele alındı.

Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Murat Aslan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş ve Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, üstlendikleri oturumlara ilişkin bilgi ve önerileri, çalıştayın sonunda katılımcılarla paylaştı.

- Öneriler

"Ada İçi Toplu Ulaşım" oturumunda, ulaşımın sadece faytonlarla sağlamanın mümkün olmadığına değinilerek, faytonlar üzerine binen taşıma yükünün azaltılması için elektrikli akülü araçların adanın dokusuna uygun bir şekilde planlanması gerektiği ele alındı.

Ayrıca, Adalar'da toplu taşımaya ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Özellikle Adalar'ın tepe noktalarında insanları taşıyacak daha küçük ölçekli araçların toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

"Yaya Ulaşımı, Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı" oturumunda, bisikletler konusunda bölgeleme yapılması, merkezi alanlara bisikletin girmemesi, cezai denetimler konuları ele alınırken, vapurda verilmek üzere adalarla ilgili eğitim broşürleri hazırlanması, bisiklet denetleme timi oluşturulması, vapurların alternatif iskelelere yanaşması önerileri sunuldu.

Bireysel ulaşımda akülü araçlara çok fazla yönelindiğine işaret edilerek, akülü araçların yönetmelik çerçevesinde kısıtlanması veya kaldırılması ile toplu taşımaya geçişin şart olduğu vurgulandı. Güvenli, yavaş ve sürdürülebilir ulaşım kurgusu üzerinde de duruldu.

"Hayvan Hakları ve Çevre" oturumunda, Adalar sakinleri tarafından faytonun kültür ve adanın bir parçası olduğu, iyileştirmeler ve denetlemeler yapılarak devam etmesi gerektiği önerisi sunuldu. Faytonların çalışma ruhsatlarının Tarım ve Orman Bakanlığının yetkisinde olduğu, uygulama aşamasında belediyelerin devreye girdiği hatırlatılarak, denetimle ilgili kısımda kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret edildi.

"Adalar Lojistik Sistemleri" oturumunda ise turistik kısım ile lojistik kısımların ayrılması, 19.00-10.00 arasında yük taşımacılığının yapılması, elektrikli akülü araçların lojistik taşımacılık dışında kullanılmaması ve bunlara sınırlama getirilmesi fikri ortaya konuldu.

"Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" oturumunda adalar arası sefer sıklığı ve fiyat dengesi konusuna değinildi. Sefer sıklığının araştırılması konusunda temsilci belirlenirken, sosyal hakların kullanımı için gece seferlerinin düzenlenmesi önerileri sunuldu. Ada ziyaretçilerine vapurda bilgilendirmeler, tanıtım filmleri sunulması kararları alındı.

"Turizm ve Rekreasyon" oturumunda imar planı konusu ele alınırken, yeni bir plan yapılması için bütünleşik bir bakış gerektiğine işaret edildi. Ulaşım başta olmak üzere konut, ticaret alanları, turizm alanları, Adaların bütün kullanım biçimleriyle ilgili görüşler sunuldu.

Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait? Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?
Ankara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandıAnkara'da TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı
İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyorİmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Adalar Ulaşım Çalıştayı"

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler!

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

Korkutan yangın! Alevler antik kente dayandı

Emine Bulut'un kızı için 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızı için flaş karar

Sevgililerin yaptıkları kan dondurdu! Kadınları silah zoru ile...

Sevgililerin yaptıkları kan dondurdu! Kadınları silah zoru ile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.