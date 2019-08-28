"Ada İçi Toplu Ulaşım" oturumunda, ulaşımın sadece faytonlarla sağlamanın mümkün olmadığına değinilerek, faytonlar üzerine binen taşıma yükünün azaltılması için elektrikli akülü araçların adanın dokusuna uygun bir şekilde planlanması gerektiği ele alındı.

Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Murat Aslan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş ve Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, üstlendikleri oturumlara ilişkin bilgi ve önerileri, çalıştayın sonunda katılımcılarla paylaştı.

Açılışın ardından "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ile "Turizm ve Rekreasyon" konuları, tarafların katılımıyla grup çalışmalarında ele alındı.

Adalar'daki ulaşım sorunlarının ele alındığı çalıştaya faytoncular, Adalar halkı, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler, kanaat önderleri ve ilgili diğer tüm kurumlar katıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesince Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Ayrıca, Adalar'da toplu taşımaya ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Özellikle Adalar'ın tepe noktalarında insanları taşıyacak daha küçük ölçekli araçların toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

"Yaya Ulaşımı, Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı" oturumunda, bisikletler konusunda bölgeleme yapılması, merkezi alanlara bisikletin girmemesi, cezai denetimler konuları ele alınırken, vapurda verilmek üzere adalarla ilgili eğitim broşürleri hazırlanması, bisiklet denetleme timi oluşturulması, vapurların alternatif iskelelere yanaşması önerileri sunuldu.

Bireysel ulaşımda akülü araçlara çok fazla yönelindiğine işaret edilerek, akülü araçların yönetmelik çerçevesinde kısıtlanması veya kaldırılması ile toplu taşımaya geçişin şart olduğu vurgulandı. Güvenli, yavaş ve sürdürülebilir ulaşım kurgusu üzerinde de duruldu.

"Hayvan Hakları ve Çevre" oturumunda, Adalar sakinleri tarafından faytonun kültür ve adanın bir parçası olduğu, iyileştirmeler ve denetlemeler yapılarak devam etmesi gerektiği önerisi sunuldu. Faytonların çalışma ruhsatlarının Tarım ve Orman Bakanlığının yetkisinde olduğu, uygulama aşamasında belediyelerin devreye girdiği hatırlatılarak, denetimle ilgili kısımda kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret edildi.