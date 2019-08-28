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"Adalar Ulaşım Çalıştayı" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi'nce Adalar'daki ulaşım sorunlarını çözmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Gülseli KENARLI-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi'nce Adalar'daki ulaşım sorunlarını çözmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Sabah başlayan çalıştayda, açılışın ardından "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ile "Turizm ve Rekreasyon" konuları tarafların katılımıyla grup çalışmalarında ele alındı.

Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Murat Aslan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş ve Prof. Dr. Mehmet Ocakçı üstlendikleri oturumlara ilişkin bilgi ve önerileri, çalıştayın sonunda katılımcılarla paylaştı.

ADA İÇİ TOPLU ULAŞIM

“Ada İçi Toplu Ulaşım" konusunda çalıştay oturumunda; ulaşımın sadece faytonlarla sağlamanın mümkün olmadığı belirlendi. Faytonlar üzerine binmiş taşıma yükünün azaltılması için elektrikli akülü araçların adanın dokusuna uygun bir şekilde planlanması gerektiği tespit edildi. Adalar'da toplu taşımaya ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Özellikle adaların tepe noktalarında insanları taşıyacak daha küçük ölçekli araçların da bu toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi gerektiği konusunda hem fikir sağlandı.

ADA İÇİ TOPLU ULAŞIM

"Yaya Ulaşımı, Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı" oturumunda, bisikletler konusunda bölgeleme yapılması, merkezi alanlara bisikletin girmemesi, cezai denetimler konuları ele alınırken, vapurda verilmek üzere adalarla ilgili eğitim broşürleri hazırlanması, bisiklet denetleme timi oluşturulması, vapurların alternatif iskelelere yanaşması önerileri sunuldu.

Bireysel ulaşımda akülü araçlara çok fazla yönelindiği belirtilerek, akülü araçların yönetmelik çerçevesinde kısıtlanması veya kaldırılması, toplu taşımaya geçişin şart olduğu vurgulandı. Güvenli, yavaş ve sürdürülebilir ulaşım kurgusu başlığı ele alındı.

HAYVAN HAKLARI VE ÇEVRE

"Hayvan Hakları ve Çevre" oturumunda, Adalar sakinleri tarafından faytonun kültür ve adanın bir parçası olduğu, iyileştirmeler ve denetlemeler yapılarak devam etmesi gerektiği önerisi sunuldu. Faytonların çalışma ruhsatlarının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkisinde olduğu, uygulama aşamasında belediyelerin devreye girdiği hatırlatılarak, denetimle ilgili kısımda kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret edildi.

ADALAR LOJİSTİK SİSTEMLERİ

"Adalar Lojistik Sistemleri" oturumunda, turistik kısım ile lojistik kısımların ayrılması, 19.00-10.00 arasında yük taşımacılığının yapılması, elektrikli akülü araçların lojistik taşımacılık dışında kullanılmaması ve bunlara sınırlama getirilmesi ortaya konuldu.

ADALAR ARASI VE ANA KARAYA ULAŞIM

"Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" oturumunda adalar arası sefer sıklığı ve fiyat dengesi konusuna değinildi. Sefer sıklığının araştırılması konusunda temsilci belirlenirken, sosyal hakların kullanımı için gece seferlerinin düzenlenmesi önerileri sunuldu. Ada ziyaretçilerine vapurda bilgilendirmeler, tanıtım filmleri sunulması kararları alındı.

TURİZM VE REKREASYON

"Turizm ve Rekreasyon" oturumunda imar planı konusu ele alınırken, yeni bir plan yapılması için bütünleşik bir bakış gerektiğine işaret edildi. Ulaşım başta olmak üzere konut, ticaret alanları, turizm alanları, Adaların bütün kullanım biçimleriyle ilgili görüşler sunuldu.

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