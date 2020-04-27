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  4. Adalara giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi! Vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı

Adalara giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi! Vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 08:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı’ndan adalara giriş ve çıkışla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamayla birlikte 26 Nisan’dan itibaren adalara giriş ve çıkışları korona virüs nedeniyle kısıtlama yapıldığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan açıklama ve kısıtlama sonrası ise adalar giriş ve çıkışları bugünden itibaren polis ekipleri eşliğinde izin belgesi olup olmadığını kontrol ederek uygulamaları başladı.

Koronavirüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile İstanbul’da adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmuştu. Kısıtlama sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren adalara giriş ve çıkışlarında polis ekipleri Bostancı İskelesinde vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti.

İzin belgesi bulunmayan vatandaşların adalara gidilmeyeceğini söyledi.

Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise,” Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalar istanbul vapur koronavirüs

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