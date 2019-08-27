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Adalar’da yatak odasında Hint keneviri yetiştirilen eve baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Adalar’da polis ekipleri bir adrese yaptıkları operasyonda, yatak odasında bulunan saksılarda yetiştirilen Hint keneviri bitkisi ile kenevir tohumu ele geçirdi.

Adalar’da polis ekipleri bir adrese yaptıkları operasyonda, yatak odasında bulunan saksılarda yetiştirilen Hint keneviri bitkisi ile kenevir tohumu ele geçirdi. Adreste bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Adalar’da Nizam Mahallesi’nde bir adreste Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi edinen polis ekipleri harekete geçti. Polis, adrese yaptığı operasyonda Mari G. (38), Ceren K.(30), Özgür E.(31), Suat K.(36) adlı şahısları gözaltına aldı. Ayrıca polis ekipleri adreste yaptıkları aramalarda 3 adet saksı içerisinde 129,47 gram Hint keneviri bitkisi, 75,56 gram Hint keneviri, 15,30 gram kenevir tohumu, 3 adet sigara kağıdı ve keneviri parçalarına ayırmak için kullanılan öğütücü ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan Mari G. ve Ceren K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Özgür E. ve Suat K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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