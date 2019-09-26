Adalet Akademisi, Avrupa yargı eğitim merkezleri yöneticilerini ağırladı

Türkiye Adalet Akademisi, hakim ve savcı adaylarının eğitimi hakkında güncel bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa yargı eğitim merkezlerinin yöneticilerini ağırladı.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, program çerçevesinde, AB'de yargı eğitimi alanında çalışan kurumlar ve uzmanlarla ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen toplantıda, akademinin misyon ve vizyonunu yansıtan yeni yapısı hakkında sunum gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, adalet arayışında ülkeler ve medeniyetlerin ortak amaçla hareket ettiğini, akademinin bu kapsamda bilginin uluslararası paylaşımından yana olduğunu vurguladı.

Uluslararası eğitimi ve iş birliğini önemsediğini belirten Özdemir, kuruluş felsefeleri ve vizyonları doğrultusunda başlattıkları "Eğitim Müfredatı Reformu" çalışmalarında ortak faaliyetler yapmayı arzuladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda benzer görüşleri dile getiren yargı okulları temsilcilerine ziyaret nedeniyle teşekkür eden Özdemir, her türlü konuda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.