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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş 'Fethullah Gülen' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 10:37 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, son dakika olarak yaptığı açıklamada, "FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Olumlu bir sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarından satırbaşları:

Çok yoğun temaslar da oldu, sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Dışişleri bakanımızın. Türkiye'nin tezlerinin hatırlatılması manasında çok önemli görüyoruz.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt ele başının, elbette yapması gereken iade etmesidir.

Bu konularda ABD de açtığı soruşturmalar, orada sürdürdüğü soruşturmalar çerçevesinde bilgi talebi oluyor. Yargı makamları elde ettiği bilgileri iletiyorlar. Tüm bu süreçlerde bitmiş, olumsuz sonuçlanmış bir süreç değil. Olumlu sonuçlanması gereken süreci takip ediyoruz. Ve burada FETÖ elebaşının, örgütün elebaşlarının, yönetici kadrolarının iadelerinin yerine gelmesini bekliyoruz. Türkiye iadesi konusunda olumlu bir sonuç bekliyoruz.

ABD kendi içerisinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar önemli gelişmeler. Anlaşma kapsamında ABD'nin bilgi talepleri oluyor. Bu her iki ülkenin kullandığı bir yöntem.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül FETÖ fethullah gülenin iadesi ABD

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
inşallah gelir de tüm siyasi ayağıda itiraf eder
var bunda bir iş ya hadi hayırlısı suriyeden çekiliyor fetöyü teslim ediyor bakalım altından ne çıkacak
iade olsa ne olur olmasa ne olurr . Öcalan gibi besler dururuz. hakkında karar veremeyiz . Amerika ne derse o maalesef ..
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