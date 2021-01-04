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Adalet Bakanı Gül ve İletişim Başkanı Altun'dan 'darbe çağrışımı' tepkisi

04.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Gül ve İletişim Başkanı Altun'dan 'darbe çağrışımı' tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla 'darbe çağrışımı yapanlara' tepki gösterdi.

Bakan Gül, Twitter mesajında, "Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. (Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!)" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan 'başörtüsü' paylaşımıFahrettin Altun'dan 'başörtüsü' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir." değerlendirmesinde bulundu.

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