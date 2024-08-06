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  4. Adalet Bakanı: ‘Sosyal medya şirketleri kanunlara uymak zorunda’

Adalet Bakanı: ‘Sosyal medya şirketleri kanunlara uymak zorunda’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.08.2024 11:37
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Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya kapatılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı: ‘Sosyal medya şirketleri kanunlara uymak zorunda’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayarak Instagram’ın kapatılması hakkında açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, ‘‘Katalog suç söz konusuysa yayın durdurma yetkisi var. Konu hakkında bilgi teknolojileri kurumunun gerekçeleriyle ilgili sosyal medya birimine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancılar, yayın yapan herkes kurallara uymak zorunda.’’

''56 VE 51 KANUNUNA SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ UYMAK ZORUNDA''

Bakan Tunç, ‘Instagram’ın açılmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Bu konuda kapatma kararına karşı idari davalar var. Nu karara karşı gerekçeler alınacak’ diyerek sosyal medya şirketlerinin katalog suçları söz konusu olduğunda yayının durdurulabileceğini belirtti. Ayrıca Bakan Tunç, ’56, 51 sosyal medya şirketleri kanununa tüm yayın organları uymak zorunda’ diye vurguladı.

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Yılmaz Tunç
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