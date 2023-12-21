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Adalet Bakanı Tunç, Can Atalay kararını değerlendirdi!

21.12.2023 22:32 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararıyla ilgili, “Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Can Atalay kararını değerlendirdi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM bütçe görüşmelerinden sonra gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiğini hatırlatılması üzerine, "Anayasa Mahkemesinin önceki kararına Yargıtay uymamıştı. Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır” dedi.

(İHA)

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Yılmaz Tunç anayasa mahkemesi Can Atalay
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