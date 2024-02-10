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Adalet Bakanı Tunç’tan 'yargı paketi' mesajı! ‘Taslak hazır’ diyerek tarih verdi…

10.02.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir canlı yayında 8. Yargı Paketi'nin taslağının hazır olduğunu, yerel seçimlerden önce yasalaşmasını ümit ettiğini bildirdi. Bakan Tunç açıklamasında “Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç’tan 'yargı paketi' mesajı! ‘Taslak hazır’ diyerek tarih verdi…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 Şubat Cuma akşamı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki programları kapsamında bulunduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından Adalet Bakanlığı olarak kriz merkezi oluşturduklarını, her ile koordinatör başsavcı gönderdiklerini belirten Tunç, yaklaşık 900 bilirkişinin de yıkılan binalara ilişkin delil olacak örnekleri almak üzere bölgeye gönderildiğini ifade etti.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM

Toplanan delillerin soruşturmalarda ve açılan idari davalarda delil olarak kullanıldığını belirten Tunç, "Soruşturmalar titizlikle yürütülüyor. Binalarda kusur durumunun net bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Bu kapsamda şu anda 812 dosyada bilirkişi raporu geldi. 1783 dosya bilirkişide. 1007 dosya da bilirkişiye gönderilmeyi bekliyor. Bunlar ceza soruşturmaları. Bu soruşturmalar kapsamında şu anda 267 tutuklu var, 984 de adli kontrol var. Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 kişinin yargılanması devam ediyor. 369 iddianame mahkemelere sunuldu ve davaları açılmış durumda" diye konuştu.

Depremin ardından idari yargıda da açılan davaların bulunduğunu belirten Tunç, "Toplam 54 bin 436 dava açıldı 11 vilayetimiz bakımından. Bunların 42 bin 359'u hasar tespiti ve yıkım kararına karşı. Bunların da 24 bin 354'ü sonuçlandı. Sonuçlananlardan 4 bin 496'sının yıkılmaması gerektiğine karar verildi" dedi.

8. YARGI PAKETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nin taslağının hazır olduğunu, yerel seçimlerden önce yasalaşmasını ümit ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "8. Yargı Paketimizin taslağını Meclis grubumuza ilettik. Orada tartışmalar, konuşmalar devam ediyor. Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor. Özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Yine ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemeler var. İnşallah Meclis seçim için ara vermeden önce görüşülüp yasalaşacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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