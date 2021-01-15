HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanlığı Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi

Adalet Bakanlığı Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi

15.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yaptığı tepki çeken açıklama nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.Ankara Barosu, Nisan 2020’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesi ile ilgili tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yaptığı tepki çeken açıklama nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.
Ankara Barosu, Nisan 2020’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesi ile ilgili tepki çeken bir açıklama yapmıştı. Açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok kişi Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafından başlatılan inceleme kapsamında baronun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi. İfadelerin alınmasının ardından ilgili yasa gereği dosya soruşturma izni için Adalet Bakanlığına gönderildi. Bakanlık, yapılan incelemenin ardından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verdi.
Savcılık, açıklamada imzası bulunan baro yöneticilerini ifadeye çağıracak. İfadelerin alınmasının ardından dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
1 kere aşı olmak yetecek mi? Ateş Kara'dan flaş açıklama1 kere aşı olmak yetecek mi? Ateş Kara'dan flaş açıklama
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor

NATO'daki görüşmeler yeniden başlıyor

Son dakika! Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi

Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi

Adalet Bakanlığı personellerinin aşı olma sırası 2021... İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Zabıtaların aşı olma sırası 2021... İşte özel güvenlik ve zabıtaların aşı olma sırası! Belediye çalışanları ne zaman aşı olacak?

Zabıtalar ne zaman aşı olacak?

İSKİ su kesintisi 15 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 15 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.