HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır? Personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır? Personel alımı sonuçları açıklandı mı?

07.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları merakla bekleniyor. 12 Mart 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlandı. Başvuruların bitmesinin ardından CTE İKM sonuçları için gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Adaylar,' Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabını merak ediyorlar. Peki Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır? Personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır? Personel alımı sonuçları açıklandı mı?

İKM sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Binlerce kişinin müracaat ettiği İKM pozisyonu için değerlendirme sürecine devam eden Adalet Bakanlığı, sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak.

ADALET BAKANLIĞI CTE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olunca detaylar haberde yer alacak. Sözlü sınava, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday çağrılacaktır.

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır? Personel alımı sonuçları açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI CTE BAŞVURU SONUÇLARI RESMİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani Nisan ayının başında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Duvardan gelen seslerin kaynağı belli olduDuvardan gelen seslerin kaynağı belli oldu
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Hastalığı evinde geçirenler, evcil hayvanlarından da uzak durmalı

Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken evcil hayvan uyarısı

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu...

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Manisa’da okullar uzaktan eğitime geçti

Bir ilden daha flaş uzaktan eğitim kararı

FETÖ'nün itirafçısı her şeyi anlattı! İşte 'elma yedirme' yöntemiyle ilgili flaş detaylar

'Elma yedirme' yöntemiyle ilgili flaş detaylar

Duvardan gelen sesler ekipleri harekete geçirdi! Kaynağı bakın neymiş

Duvardan gelen seslerin kaynağı belli oldu

Son Dakika: FETÖ'nün darbeci komutanları için karar belli oldu! Ceza yağdı

497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.