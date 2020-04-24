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Adalet Bakanlığı: Son bir haftada 1 milyondan fazla maske üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 12:07 | Son Güncelleme

Özkan ASLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı'nca, iş yurtları bünyesinde son bir haftada 1 milyondan fazla maske, 100 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane ürünü, son bir ayda 66 ton kolonya, 560 tona yakın sıvı el sabunu, 432 ton yüzey temizleyici üretildiği açıklandı.

Adalet Bakanlığı: Son bir haftada 1 milyondan fazla maske üretildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İş Yurtları Kurumu'nda 300’den fazla iş kolunda üretim gerçekleştirildiği belirtildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan hastane tekstil ürün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla İş Yurtları bünyesinde yeni bir iş planının devreye sokulduğuna dikkat çekildi. Buna göre, başta tek kullanımlık maske olmak üzere ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen tulum, ameliyat önlüğü, göz pamuğu gibi 80 çeşit hastane tekstil ürünü ve tek kullanımlık ürünün imalatına hız verdi. Son bir hafta içinde 29 İş Yurdu Müdürlüğünde toplamda 1 milyondan fazla maske, 15 İş Yurdu Müdürlüğünde 106 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi, 3 İş Yurdu Müdürlüğünde 183 binden fazla spaç katlama işi ve 1 İş Yurdu Müdürlüğünde 138 bin gözlük montaj işi gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca İş Yurtlarında son bir ay içinde 560 tondan fazla sıvı el sabunu, 432 ton yüzey temizleyici, 66 ton kolonya üretildiği de kaydedildi.

(DHA)

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Adalet Bakanlığı maske

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