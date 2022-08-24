'Adalet yürüyüşü' çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu bir kez daha yollara düşüyor: "Genel Başkanımız özellikle istedi"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken yaptığı çıkışlarla dikkatleri çeken Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. CHP lideri, CHP Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği yürüyüşte "özellikle yer almak istedi." CHP'den yapılan açıklamada 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüneceği bildirilirken yürüyüşün başlangıcı için 25 Ağustos gecesi saat 23.00 belirtildi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN BİNLERCE GENÇ BİR ARAYA GELECEK

CHP'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.

Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.

Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş kararı almış, 15 Haziran 2017'de elinde "Adalet" yazılı pankartla yürüyüşe başlamıştı.

Ankara'da Güvenpark'ta başlayan yürüyüş 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de sonlanmıştı.

(AA)

