"Adaletin gecikmeden verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştirerek, "Ana muhalefet ya da yavru muhalefet alt alta, üst üste, yan yana geliyor. Kardeşim topunuz bile gelseniz, bu millet 31 Mart'ta size değil, AK Parti'ye desteğini verecektir." dedi.

- "Her oyun sesi, Kandil'den Pensilvanya'dan duyulacak"

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin seçimi beklediğini, daha yapacak çok işlerinin olduğunu, ülkenin AK Parti sayesinde çok mesafe katettiğini belirten Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu seçimlerin telafisi yok, bu nedenle 31 Mart'ta en güzel desteği vermemiz lazım. Türkiye'de istikrarın bozulmasını isteyen, ellerini avuçlarını açmış kişiler 31 Mart akşamı bu istikrarın, huzurun bozulmasını bekliyor. Ama Adıyaman buna izin vermeyecek inşallah. AK Parti olarak elbette daha yapacak çok işimiz var. 'Her şeyi yaptık. Bütün işsizlikleri sona erdirdik, her şeyi toparladık, bitirdik, vazifemiz bitti' demiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel işler yaptık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük ama yetmez daha fazla büyüteceğiz. İşsizliği azalttık ama yetmez işsiz hiçbir gencimiz kalmayacak. Türkiye'nin ekonomisini büyüttük ama yetmez daha fazla büyüteceğiz. Huzuru daha fazla artıracağız. Cebimiz, ekmeğimiz daha fazla büyüyecek. AK Parti'ye verilen her oyun sesi, Kandil'den Pensilvanya'dan duyulacak, AK Parti'ye verilen her oy istikrarın devamı için verilecek."