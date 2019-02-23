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"Adaletin gecikmeden verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Türkiye'de adaleti daha sağlam hale getirdik ama yetmez. Hiçbir şekilde adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız" - "Terörle mücadele ederken masum vatandaşlarımızı da iftiralardan koruyacak şekilde, masum ile suçluyu ayırt eden bir anlayışın en kısa zamanda tesis edilmesi bizim temel arzumuzdur" - "Kim ki şehrimizi, memleketimizi bölmeye çalıştıysa, çukurlar kazdıysa, o çukurlara onları gömmesini iyi bildik ve yine onları gömmesini çok iyi biliriz. Türk'üyle, Kürt'üyle benim vatandaşımın huzurunu hiç kimseye bozdurmayız. Terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'de adaleti daha sağlam hale getirdik ama yetmez. Hiçbir şekilde adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız." dedi.

Bakan Gül, Adıyaman'daki temasları kapsamında Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti. Ardından Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Gül'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Gül, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, tatlı ikram etti.

Daha sonra Atatürk Bulvarı'ndaki AK Parti Adıyaman İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Gül, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimin önemine değinerek, vatandaşlardan destek istedi.

"Türk, Kürt, Alevi, Sünni 82 milyonu kardeş bilen, bu kardeşliği büyüten, geliştiren bir siyasi hareketin adıdır AK Parti." diyen Abdulhamit Gül, memleketin büyümesi ve huzuru için çalıştıklarını vurguladı.

Gül, yerel seçimin sadece bir belediye seçimi değil, memleketin daha iyiye gitmesi için yapılan bir tercih olduğunu belirterek, "Bizim davamız bir yerlere gelmek, bir şeyler olmak değil, bu ülke için bir şeyler yapmak davasıdır. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artırmak için siyaset yapıyoruz. Bizim tek derdimiz var, Türkiye'de hiç kimse inancından, memleketinden, etnik kökeninden dolayı asla dışlanmayacak dedik ve öyle yaptık. Memleketimizin birliği, beraberliği, huzuru her şeyin başındadır. O yüzden kim ki şehrimizi, memleketimizi bölmeye çalıştıysa, çukurlar kazdıysa, o çukurlara onları gömmesini iyi bildik ve yine onları gömmesini çok iyi biliriz. Türk'üyle, Kürt'üyle benim vatandaşımın huzurunu hiç kimseye bozdurmayız. Terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştirerek, "Ana muhalefet ya da yavru muhalefet alt alta, üst üste, yan yana geliyor. Kardeşim topunuz bile gelseniz, bu millet 31 Mart'ta size değil, AK Parti'ye desteğini verecektir." dedi.

- "Her oyun sesi, Kandil'den Pensilvanya'dan duyulacak"

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin seçimi beklediğini, daha yapacak çok işlerinin olduğunu, ülkenin AK Parti sayesinde çok mesafe katettiğini belirten Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu seçimlerin telafisi yok, bu nedenle 31 Mart'ta en güzel desteği vermemiz lazım. Türkiye'de istikrarın bozulmasını isteyen, ellerini avuçlarını açmış kişiler 31 Mart akşamı bu istikrarın, huzurun bozulmasını bekliyor. Ama Adıyaman buna izin vermeyecek inşallah. AK Parti olarak elbette daha yapacak çok işimiz var. 'Her şeyi yaptık. Bütün işsizlikleri sona erdirdik, her şeyi toparladık, bitirdik, vazifemiz bitti' demiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Çok güzel işler yaptık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük ama yetmez daha fazla büyüteceğiz. İşsizliği azalttık ama yetmez işsiz hiçbir gencimiz kalmayacak. Türkiye'nin ekonomisini büyüttük ama yetmez daha fazla büyüteceğiz. Huzuru daha fazla artıracağız. Cebimiz, ekmeğimiz daha fazla büyüyecek. AK Parti'ye verilen her oyun sesi, Kandil'den Pensilvanya'dan duyulacak, AK Parti'ye verilen her oy istikrarın devamı için verilecek."

- "Kimse bir başkasının cezasını çekemez"

Adalet sisteminin önemine de değinen Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de adaleti daha sağlam hale getirdik ama yetmez. Hiçbir şekilde adaletin gecikmeden tez verilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Terörle mücadele ederken masum vatandaşlarımızı da iftiralardan koruyacak şekilde, masum ile suçluyu ayırt eden bir anlayışın en kısa zamanda tesis edilmesi bizim temel arzumuzdur. Kuruyla yaşın bir arada olmadığı, ayrıldığı, vatandaşımızın iftiradan korunduğu bir sistem elbette bizim temel arzumuzdur. Kimse bir başkasının cezasını çekemez ve elbette hakkın, hukukun, adaletin tam anlamıyla gerçekleştiği, tüm reformları yapmaya devam edeceğiz."

Açılışa, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da katıldı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açılış Adıyaman ak parti

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