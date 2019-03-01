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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin tabelası asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:30 | Son Güncelleme

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinin ardından kampüs girişine yeni tabela asıldı - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: - "Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş'imizin ruhu şad olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu armağanla bütün ülkücülerin gönlünü mest etmiştir. Kendilerine buradan bütün ülküdaşlarım adına saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum"

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinin ardından kampüs girişine yeni tabela asıldı.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirilerek Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından tabelası söküldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının çaldığı parçalar eşliğinde "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" isminin yer aldığı yeni tabela kampüs girişine asıldı.

Bir grup ülkücü de davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay da tabelanın asılması sırasında çalışmaları takip etti.

Başkan Sözlü, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş'imizin ruhu şad olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu armağanla bütün ülkücülerin gönlünü mest etmiştir. Kendilerine buradan bütün ülküdaşlarım adına saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Rektör Tümay da çok başarılı bir üniversite olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, hayırlı olmasını diledi.

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