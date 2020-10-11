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  4. Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı

Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Adana'da, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan çalışmada 3 ayda 1020 kişi yakalandı, 56 bin 119 TL'ye el konuldu. Torunu ile dilenirken yakalanan 85 yaşındaki yaşlı bir kadının üst aramasında yöresel şalvarına ve çantasına sakladığı bölmeden toplamda 240 TL para çıktı. Öte yandan İspanyol oyuncu Antonio Banderas'a benzerliği nedeniyle ünlü aktörün ismiyle tanınan bir diğer dilenci ise duygu sömürüsü yapmadığını, yara bandı sattığını savundu.

Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kentin en işlek caddelerinde vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çarşı merkezinde dilenirken suçüstü yakalanan dilenciler tek tek yakalanıp, zabıta aracına bindirildi. Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü Maddesi gereğince para cezası kesilen dilencilerin, dilenme yoluyla elde ettikleri düşünülen paralara da el konuldu.

TORUNUNU ZORLA GETİRMİŞ

Torunu ile dilenirken yakalanan 85 yaşındaki yaşlı bir kadın, "Neden torununuzu dilenmeye getiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Evden çıkarken arkamdan ağladı. O yüzden ben de yanımda getirdim" dedi. 5 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuk ise anneannesinin kendisini zorla getirdiğini kaydetti. Torununa soru sorulmasından rahatsız olan yaşlı kadın, küçük çocuğun ağzını kapatmaya çalıştı. Yaşlı kadının üst aramasında yöresel şalvarına ve çantasına sakladığı bölmeden toplamda 240 TL para çıktı.
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'ANTONIO BANDERAS' OLARAK TANINIYORMUŞ

İspanyol oyuncu Antonio Banderas'a benzerliği nedeniyle ünlü aktörün ismiyle tanınan bir diğer dilenci ise duygu sömürüsü yapmadığını, yara bandı sattığını savundu. Dilenci, kendisine neden Antonio Banderas ismiyle hitap edildiği yönündeki soruya ise, "Neden? Yakışıklı değil miyim?" diye cevap verdi.

'3 AYDA 56 BİN 119 TL PARA ELE GEÇİRİLDİ'

Adana Zabıta Daire Başkanı Tarık Öncel, kent genelinde son 6 yılda dilenci sayısında artış olduğunu belirterek, "Zabıta Daire Başkanlığı olarak 6 ekip kurduk. Bu ekiplerimizle 7 gün 24 saat dilencilerle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Çalışmalarda son 3 ay içerisinde 1020 dilenci yakalandı. Bu şahısların üzerinden çıkan 56 bin 119 TL'ye el konularak belediyemize kaydedilmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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