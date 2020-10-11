Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kentin en işlek caddelerinde vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çarşı merkezinde dilenirken suçüstü yakalanan dilenciler tek tek yakalanıp, zabıta aracına bindirildi. Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü Maddesi gereğince para cezası kesilen dilencilerin, dilenme yoluyla elde ettikleri düşünülen paralara da el konuldu.

TORUNUNU ZORLA GETİRMİŞ

Torunu ile dilenirken yakalanan 85 yaşındaki yaşlı bir kadın, "Neden torununuzu dilenmeye getiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Evden çıkarken arkamdan ağladı. O yüzden ben de yanımda getirdim" dedi. 5 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuk ise anneannesinin kendisini zorla getirdiğini kaydetti. Torununa soru sorulmasından rahatsız olan yaşlı kadın, küçük çocuğun ağzını kapatmaya çalıştı. Yaşlı kadının üst aramasında yöresel şalvarına ve çantasına sakladığı bölmeden toplamda 240 TL para çıktı.



'ANTONIO BANDERAS' OLARAK TANINIYORMUŞ

İspanyol oyuncu Antonio Banderas'a benzerliği nedeniyle ünlü aktörün ismiyle tanınan bir diğer dilenci ise duygu sömürüsü yapmadığını, yara bandı sattığını savundu. Dilenci, kendisine neden Antonio Banderas ismiyle hitap edildiği yönündeki soruya ise, "Neden? Yakışıklı değil miyim?" diye cevap verdi.