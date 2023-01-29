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Adana'da 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Köpekten kaçarken...

29.01.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; karşısına çıkan köpekten kaçarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ahmed el Halil'e minibüs çarptı. Ağır yaralanan Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun koşarak yola çıktığı ve minibüsün küçük çocuğa çarptığı anlar yer alıyor.

Feci kaza, dün Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Suriyeli Ahmed el Halil, karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı. Korktuğu için aniden yola atlayan Halil’e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Halil’i ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük çocuğun koşarak yola çıktığı ve minibüsün çarptığı anlar yer aldı. (DHA)

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Adana Yüreğir köpek kaza

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