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  4. Adana'da akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuk sıkıştığı reklam panosunda mahsur kaldı

Adana'da akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuk sıkıştığı reklam panosunda mahsur kaldı

04.08.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynayan bir çocuk, içine girdiği reklam panosunda mahsur kaldı. Panodaki camların içinde sıkışan 11 yaşındaki çocuğu ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'da akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuk sıkıştığı reklam panosunda mahsur kaldı

Adana'daki olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yol kenarında kapağı açık reklam panosunun içine girdi. Çocuğun içeri girmesiyle kapak bir anda kapandı.

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PANONUN İÇİNDE MAHSUR KALDI

Pano içinde mahsur kalan ve çıkamayan çocuğu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Mahsur kaldığı yerde korktuğu için gözyaşı döken çocuk, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bölgede toplanan mahalle sakinleri de itfaiye erlerinin kurtarma çalışmasını ilgiyle takip etti.

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Sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edilen çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi. (DHA)

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