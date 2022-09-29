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Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Yoldan geçen aracı durdurup 'Bir şeyler içelim' diyerek gasp ettiler

29.09.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sabaha karşı 03.00 sıralarından meydana gelen olayda yoldan geçen bir araca binen kadın, sürücüye 'Bir şeyler içelim' teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Mehmet Resul D. boş arazide söz konusu kadınla boş arazide dururken 2 kişinin gaspına uğradı. Gürcü G. adlı kadının arkadaşları olduğu öğrenilen kişiler ve kendisi adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Emniyete götürülen Gürcü G., ''Bir şeyler içiyorduk. Adamı dövdüler, otomobili de alıp götürdüler. Benim olayla bir ilgim yok'' dedi.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Yoldan geçen aracı durdurup 'Bir şeyler içelim' diyerek gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Alihoca Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana geldi. Gece iş yerinden çıkıp otomobille evine giden Mehmet Resul D. (51), yol kenarında kendisine el kaldıran Gürcü G.’nün (22) yanında durdu. Gürcü G., eve gitmek istediğini söyleyip Mehmet Resul D.’den kendisini bırakmasını istedi. Mehmet Resul D., bırakabileceğini söyleyerek kadını aracına aldı. Bir süre yolda ilerledikten sonra Gürcü G., “Bir şeyler içelim” teklifinde bulundu. Bunun üzerine Mehmet Resul D. ile kadın, içki alıp boş bir arazide durdu. Bir süre sonra otomobile binen 2 kişi, Mehmet Resul D.’yi darp ederek anahtarını aldı. Otomobille yola çıkan şüpheliler, Mehmet Resul D.’yi cep telefonu ve cüzdanını aldıktan sonra yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı.

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SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDILAR

Mehmet Resul D.’nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı Abdurrahman S. (26) ve Emrullah A.’nın (33) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin otomobilin plakasını söktükleri ve son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ne gittikleri tespit edildi. Sokağa giden ekipler, otomobili terk edilmiş halde buldu. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakaladı.

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''BENİM OLAYLA BİR İLGİM YOK''

Emniyete götürülen Gürcü G., “Bir şeyler içiyorduk. Sonra Abdurrahman ve Emrullah geldi ve adamı dövdü. Otomobili de alıp götürdüler. Benim olayla bir ilgim yok” dedi.
Diğer şüpheliler ise Gürcü G.’nin kendilerinden yardım istediğini, bu nedenle yanına gittiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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