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  4. Adana'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi öldü

Adana'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi öldü

06.07.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Adnan Omay ve Aydın Daş hayatını kaybetti.

Adana'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki grup sokakta karşılaşınca kavga çıktı.

Tarafların birbirine tabancalar ile ateş açması üzerine çatışma çıktı. Kısa süren çatışmada iki taraftan Adnan Omay ve Aydın Daş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar Omay ve Daş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 boş tabanca kovanı buldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı kavga

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