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Adana’da çöp ev şoke etti! Hayvan ölüleri, hamam böcekleri...

30.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Çukurova ilçesinde 2 yıldır komşularının kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evin kapısı polis kontrolünde açılınca çöp ev ortaya çıktı. Ekiplerin çilingir yardımıyla girdiği evin görüntüsü şoke etti. Dayanılmaz kokuların yayıldığı evden hayvan ölüleri ve hamam böceklerinin yanı sıra çok miktarda çöp çıktı. İşte olayın detayları...

Adana’da çöp ev şoke etti! Hayvan ölüleri, hamam böcekleri...

İddiaya göre Adana’nın en nezih mahallelerinden biri olan Güzelyalı Mahallesi'nde bir apartmanda vatandaşlar 2 yıldır kötü koku geldiği için şikayet etmeye başladı. Bu nedenle birçok kez komşular 2. katta oturan Arzu Ö.’den şikayetçi oldu. Ancak eve gelen görevliler Arzu Ö. kapıyı açmadığı için bir türlü içeri giremedi.

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Bugün de kokular dayanılamaz hale gelince yan taraftaki komşusu polisi aradı. Eve gelen polis kapıyı çaldı ancak yine kimse çıkmadı. Bunun üzerine kapı çilingir marifetiyle açıldı. Kapı açıldığında görevliler eve girince şoke oldu.

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Evin her tarafının çöp olduğu, evde kedi ve köpeklerin bulunduğu hatta bazı hayvanların telef olduğu görüldü. Ayrıca evin tamamını hamam böceklerinin sardığı tespit edildi. Belediye yetkilileri evi hemen ilaçladı. Ancak Arzu Ö.’ye bir türlü ulaşılamadı. Belediye görevlileri ilaçlamanın ardından evi temizledi.

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Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, apartman sakinlerinin uzun süredir rahatsız olduğunu ve şikayetçi olduklarını belirterek, “Bugün evin kapısı açıldı. Ev tamamen çöp içinde. Ancak ben ilk kez böyle bir çöp ev görüyorum. Çok kötü bir durumdaydı. Ama artık apartman sakinlerini kötü kokudan kurtarmış olduk” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana çöp ev
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