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Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 12:50 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 19 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı planlaması içerisinde oldukları belirtildi.

Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

DHA

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