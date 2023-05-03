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  4. ADANA'DA DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 Adana Aladağ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Hatay'dan da hissedildi

ADANA'DA DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 Adana Aladağ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Hatay'dan da hissedildi

03.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesinde depremin merak üssü Adana Aladağ olarak açıklandı. Birçok kişi internette, "3 Mayıs 2023 deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, 3 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ADANA'DA DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 Adana Aladağ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Hatay'dan da hissedildi

Adana'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Yapılan açıklama sonrası Adana başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Hatay gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Kahramanmaraş ve Hatay gibi illerde yaşayanlar da konuya ilikin araştırma yapmaya başladı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan 'deprem' açıklaması...

ADANA'DA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Saat 09.20'de meydana gelen depremin derinliği 13.13 kilometre olarak ölçüldü.

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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