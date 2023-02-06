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Adana'da enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı! "Sana şimdi çikolata alacağız"

06.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz altından gelen görüntüler yürek burkuyor. Adana'da yaşanan depremde çöken binanın enkazından çıkartılan küçük çocuğun görüntüleri olay oldu.

Adana'da enkaz altından küçük çocuk kurtarıldı! "Sana şimdi çikolata alacağız"

7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da büyük etki yarattı. Adana'da yaşanan depremde arama kurtarma ekipleri çöken binanın altında kalan küçük çocuğu çıkartmak için oldukça çaba gösterdi. Ağlayan küçük çocuğu sakinleştirmek için "Çıkınca çikolata alacağız" sana denildi.

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Atv haber'de gösterilen görüntülerde ağlayan çocukla sürekli iletişim halinde olunması çocuğun sakinleşmesini sağladı. Arama kurtarma ekipleri küçük çocuğa "Paşam iyisin değil mi?" diyerek kurtarma sırasında çocuğun sağlık durumunu takip ettiler.

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Çocuğun uyumaması için sürekli iletişim haline kalınan anlarda çocuğun ailesine dair bir bilgi verilmedi.

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