HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da feci olay: Metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu

Adana'da feci olay: Metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu

16.01.2021 07:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana'da feci olay: Metruk binadaki yangında, bir erkek cesedi bulundu

Adana'da metruk binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesi sonrası evde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu.

Yangın, gece yarası merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27021 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap ve tuğladan yapılmış metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Çevre binalarda oturanlar, alevlerin diğer binalara sıçraması ihtimaline karşı evlerini tahliye etti. Söndürme aracı ve tankerle alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangının ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yanmış birkaç eşya arasında bir erkek cesedi fark etti. Yangın sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, uzman itfaiye erlerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

fb2b89d7d88ad82f259ec13d04b0061d

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
KADES butonuna bastı, polis alarma geçtiKADES butonuna bastı, polis alarma geçti
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...

Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

Pendik'te silahlı saldırı: Taciz ettiği genç kızın dayısını öldürdü

Pendik'de dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kadına şiddet! KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Bursa'da dehşet! Otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek asılsız ihbarda bulundu, gözaltına alındı

'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek asılsız ihbarda bulundu, gözaltına alındı

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.